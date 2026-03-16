Es un deepfake el video en el que Asfura dice que aumentó el combustible para tener más dinero

Tegucigalpa, Honduras.- Un video difundido en redes sociales muestra al presidente de Honduras, Nasry Asfura, supuestamente diciendo que aumentó el precio del combustible en cinco lempiras para obtener más dinero. Sin embargo, el contenido es falso. El video fue generado con inteligencia artificial (IA) a partir de una fotografía real de Asfura, tomada durante una conferencia de prensa posterior a las elecciones generales de 2025, que no tiene relación con el contexto actual, según constató EH Verifica. “La Racha se viene con nuevos Trancazos a los combustibles”, dice textualmente la descripción de un video de Facebook, compartido más de 100 veces desde el 12 de marzo de 2026.

Hace más de dos semanas comenzó una escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que ha desencadenado ataques a instalaciones iraníes, así como a puertos y zonas marítimas, y ha provocado represalias entre las partes involucradas. Desde finales de febrero de 2026, el estratégico paso del Estrecho de Ormuz, por donde transitaba cerca del 20% del petróleo mundial antes de las tensiones, ha sufrido interrupciones, ataques a embarcaciones y un bloqueo parcial del tráfico marítimo como consecuencia de la confrontación bélica en la región. Honduras, al depender totalmente del petróleo importado, se ve fuertemente afectada por el incremento en los precios de los combustibles y el costo de vida. Un comunicado oficial de la presidencia de Honduras anunció un subsidio temporal del 50% al incremento de la gasolina regular y el diésel, con el objetivo de amortiguar el impacto en la economía. Según el anuncio oficial de la Secretaría de Energía de Honduras (SEN), los precios actuales de los combustibles son los siguientes: la gasolina súper se vende a 113,54 lempiras por galón; la gasolina regular, a 101,37 lempiras por galón; y el diésel, a 99,70 lempiras por galón.

Fabricado con IA

Un análisis visual del video viral revela varias inconsistencias comunes en contenidos generados por inteligencia artificial (IA). En primer lugar, al inicio de la secuencia se observa que el reloj que Asfura lleva en la mano izquierda está incompleto; sin embargo, más adelante aparece la esfera, después de que el gobernante realiza un movimiento. Además, el desplazamiento de los labios no coincide con las palabras pronunciadas por el mandatario hondureño a lo largo del clip. En varios segmentos, la apertura y cierre de la boca no corresponden a la articulación natural. El ritmo del parpadeo es inusual y la mirada de Asfura está desenfocada, perdiendo la expresividad natural de una persona real al hablar. Además, los bordes de la figura del mandatario contra el fondo presentan distorsiones borrosas cuando se mueve. Asimismo, la voz de Asfura suena robótica, diferente a la de otras intervenciones públicas del gobernante, lo que sugiere que el contenido fue creado digitalmente. Un análisis técnico realizado con la herramienta especializada en detección de IA, Hive Moderation, arrojó un 99.9 % de probabilidad de que el audio fue generado con inteligencia artificial, mientras que el video presentó un 79.9 % de probabilidad de haber sido creado también con IA.



Estos altos porcentajes, según la escala de medición de la herramienta, evidencian que el contenido no es real. Además, al examinar el audio con la herramienta Hiya Deepfake Voice Detector, especializada en la detección de voces generadas con inteligencia artificial. El análisis arrojó un puntaje de 1/100 que, según su escala, indica una alta probabilidad de que el audio haya sido creado digitalmente.

Sobre la imagen

Una búsqueda en Google Lens de uno de los fotogramas del video condujo a un material titulado “Centro Oficial de Información Electoral”, publicado en el canal del Partido Nacional de Honduras el 1 de diciembre de 2025. La secuencia muestra el avance en el conteo de votos por parte del Partido Nacional, un día después de realizadas las elecciones generales de 2025. Entre el minuto 57:50 y el 1:00:45, período en el que aparece Asfura, no se hace ninguna mención al aumento de los combustibles.