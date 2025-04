Es falso que Cossette López dijo que no habrán elecciones generales

“¡Alerta! La Consejera del CNE Cossette Lopez Dice que No Habran Elecciones Generales Este 30 d Noviembre, Alerta Honduras Ante Las Fuertes Declaraciones de La Presidenta del CNE”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una publicación de TikTok, difundida desde el 24 de abril.

Sin embargo, es falso : ella no expresó tal declaración.

Desde entonces, usuarios comparten un video de la alocución más de 1,200 veces asegurando que la consejera dijo que no habrán elecciones generales.

Tegucigalpa, Honduras.- Cossette López , presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) mencionó en una comparecencia ante el Congreso Nacional, el 24 de abril de 2025, que montar las elecciones generales (del 30 de noviembre) es muy difícil porque no existen condiciones.

No lo dijo

La secuencia que muestra la entrada viral corresponde al canal HCH, que retransmitió la comparecencia de López en el Congreso.

López, en el video que verificamos, del minuto 1:32 de duración, dice: "Si ustedes me preguntan hoy a mí... montar unas elecciones generales es muy difícil desde el Consejo Nacional Electoral. Sea o no una situación que se haya solventado, lo cierto es que hoy, en el Consejo Nacional Electoral, no existen condiciones" (desde el segundo 7).

Una revisión en el canal de YouTube del Congreso Nacional, que muestra la comparecencia de López, de 1:34:23, no encontró que ella haya dicho que no habrán elecciones generales, pese a que así lo esparcen usuarios en redes sociales.

Las palabras que usa la desinformación se pueden escuchar desde el minuto 24:50 del siguiente video.