Bukele no reaccionó a la masacre de Trujillo, Colón con un post en X: es de febrero y por otro tema

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​En redes sociales circulan publicaciones que muestran la captura de un post del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su cuenta de X. Los usuarios afirman que esa entrada, en la que el mandatario se refiere al plan de seguridad de Honduras, fue publicada tras la masacre ocurrida el 21 de mayo de 2026 en Rigores, Trujillo, Colón. Pero es engañoso. Aunque la publicación de Bukele es real, no fue realizada como reacción a la masacre registrada el 21 de mayo de 2026 en Trujillo, Colón. El mensaje, en realidad, fue difundido el 14 de febrero de 2026, en respuesta al cuestionamiento de su modelo de seguridad hecho por Gerzon Velázquez, secretario de Seguridad, durante el programa televisivo hondureño Hablemos con Hechos, de TV Azteca Honduras. “Y es que este día el presidente Nayib Bukele se ha pronunciado después de la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, Trujillo, departamento de Colón”, dice literalmente parte del texto de una entrada de Facebook publicada desde el 21 de mayo.

La violencia volvió a golpear a Honduras el 21 de mayo de 2026, cuando hombres armados atacaron una finca de palma africana en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, Colón. El hecho se suma a otros episodios violentos registrados recientemente en distintas regiones del país y mantiene en alerta a la población hondureña. Hasta esta publicación, el Ministerio Público confirmó la muerte de 20 personas en la masacre de Rigores. Entre las víctimas hay tres mujeres, dos menores de edad y 15 hombres, de acuerdo con el reporte de las autoridades, que continuaban con las labores de identificación y entrega de los cuerpos a sus familiares. Ese mismo día, las autoridades también confirmaron la muerte de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), durante una operación contra una estructura narcotraficante en la zona fronteriza de Corinto, municipio de Omoa, Cortés, cerca de Guatemala. En conjunto, ambos hechos violentos dejaron al menos 25 personas fallecidas hasta la fecha de esta verificación.

Publicación de febrero

Una revisión en la cuenta de X —antes Twitter— del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no encontró publicaciones relacionadas con la masacre ocurrida el 21 de mayo de 2026 en Rigores, Trujillo, Colón, Honduras. Sin embargo, una búsqueda avanzada con la frase “me había mantenido al margen” localizó la misma publicación que circula en redes sociales, acompañada de un video, pero fechada el 14 de febrero de 2026. El video que acompaña la afirmación corresponde al programa “Hablemos con Hechos”, de TV Azteca, en el que participó Gerzón Velásquez, secretario de Defensa de Honduras. Durante la entrevista, el funcionario cuestionó el modelo de seguridad implementado por Bukele. Posteriormente, el presidente salvadoreño respondió a esas declaraciones con la publicación que ahora se viralizó fuera de contexto.

Me había mantenido al margen porque sé que muchos de mis hermanos hondureños esperan que el nuevo gobierno haga algo por la seguridad.



Pero escuchar al nuevo Ministro de Seguridad defender los “derechos humanos” de los criminales, es triste, de verdad.



Miles de hondureños... pic.twitter.com/wxsuPMdDK6 — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 15, 2026