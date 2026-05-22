Video de zona montañosa con disparos no corresponde a masacre en Trujillo, Colón

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video que muestra una zona montañosa mientras varios automóviles transitan entre sonidos de disparos y música de fondo. La publicación asegura que las imágenes corresponden a la masacre ocurrida el 21 de mayo en Trujillo, Colón. Sin embargo, la publicación es falsa. EH Verifica comprobó que las imágenes no corresponden al lugar de los hechos. Además, el equipo verificó que el audio con disparos usado en la secuencia proviene de otro video, grabado el 4 de octubre de 2025 durante una fiesta en Durango, México, donde civiles realizaron disparos al aire.

El ataque armado registrado el 21 de mayo de 2026 en una finca de palma africana de Trujillo, Colón, se suma a una serie de hechos violentos ocurridos recientemente en distintas zonas de Honduras. La masacre perpetrada en la aldea Rigores, en el municipio de Trujillo, mantiene en alerta y consternación a la población hondureña, luego de que el Ministerio Público confirmara que la cifra oficial de víctimas mortales ascendió a 20 personas hasta la fecha de esta publicación. Entre las víctimas hay tres mujeres, dos menores de edad y 15 hombres, según informaron las autoridades. Mientras tanto, continúan las labores de identificación y entrega de los cuerpos a sus familiares. Ese mismo día también se confirmó la muerte de cinco agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), quienes fallecieron durante una redada contra miembros de una organización narcotraficante en la zona fronteriza de Corinto, Omoa, Cortés, cerca de Guatemala. Solo estos dos hechos violentos dejaron al menos 25 personas fallecidas hasta la fecha de esta publicación.

Video sacado de contexto

Una búsqueda inversa en Google, realizada con un fotograma clave de la secuencia viral, permitió encontrar una publicación en TikTok con el mismo metraje y el mismo audio. El video fue difundido el 18 de mayo de 2026, tres días antes del homicidio múltiple ocurrido el 21 de mayo en la aldea Rigores, en Trujillo, Colón.

Además, mediante una búsqueda en Google con las palabras clave “Muertes + Trujillo + Colón”, se encontraron imágenes oficiales del lugar de los hechos publicadas en YouTube por el medio Teleceiba, un día después del atentado. El material muestra que el ataque ocurrió en una finca de palma africana, ubicada en una zona plana, cercana a una iglesia y a varias viviendas. Ese entorno no coincide con una zona montañosa rodeada de pinos y otras especies de árboles, como se observa en la secuencia que se verifica. Por tanto, la escena del crimen es distinta y no coincide con el video que se viralizó en redes sociales.

Sobre el audio

Una revisión de los comentarios de la publicación viral permitió identificar una pista que sugería que el audio de los disparos no pertenecía a la misma secuencia visual. A partir de esa pista, se realizó en TikTok una búsqueda con las palabras clave “Fiesta + sierra + Tepehuanes”, que permitió encontrar un video fechado el 4 de octubre de 2025, grabado durante una fiesta en Durango, México, y que contiene el mismo audio. En esa secuencia se escucha el mismo sonido de disparos, pero el contexto es distinto: el video muestra a civiles armados disparando al aire mientras, a lo lejos, músicos interpretan una canción del género regional mexicano.