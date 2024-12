Esta foto está erróneamente vinculada al atentado contra Aldana

Sin embargo, su autenticidad ha sido puesta en duda, y hasta el momento no hay pruebas contundentes de que esté relacionado con el atentado.

Además, hasta el momento, no hay certeza sobre las imágenes del ataque contra el funcionario.

No es cierto que la foto que muestra a dos personas en una moto, en la que una de ella porta una pistola, sean los autores del atentado contra el edil capitalino, como lo demuestra un rastreo en internet.

No obstante, su relación con el incidente no ha sido confirmada.

Las imágenes son borrosas y no permiten identificar detalles clave, como las placas de los vehículos o el lugar exacto donde ocurrió la escena.

Aunque algunos usuarios en redes sociales han especulado que los ocupantes de la moto podrían estar armados, en el material no se observa claramente que los conductores de la motocicleta apunten con un arma o realicen algún movimiento sospechoso.

Los resultados no ofrecieron ninguna referencia previa al incidente ni vincularon el video a un lugar o fecha específicos.

El Sistema Nacional de Emergencias 911, entidad que administra las cámaras de vigilancia en Honduras, emitió una aclaración en redes sociales para desmentir que el video corresponda al atentado contra Jorge Aldana.

Sin embargo, en una consulta posterior realizada por EL HERALDO Verifica, el 911 reconoció no tener certeza del origen del material y aseguró que está investigando si el video podría provenir de sus archivos.

Estas declaraciones contradictorias han generado más preguntas sobre la autenticidad del video y su relación con los hechos reportados.

Óscar Barahona, director de comunicaciones del 911, dijo: “En este momento estamos trabajando en el seguimiento del atentado contra el alcalde y simultáneamente estamos verificando si el video que circula es de las cámaras del 911 y en caso positivo verificar toda la información correspondiente”.

“Tenemos dispositivos en toda la ciudad, así que se está dando seguimiento en todas las cámaras de la zona. No podemos decir que el video es de otro país o no, pero según el proceso de investigación no corresponde a este caso”, agregó.