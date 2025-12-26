Un repaso a las actividades de educación de EH Verifica durante 2025

Tegucigalpa, Honduras.- EH Verifica y La Prensa Verifica cerraron 2025 con una agenda educativa que llevó el fact-checking a universidades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Más de 340 personas debatieron desinformación electoral, deepfakes y manipulación informativa en espacios públicos y académicos. La apuesta combinó conversatorios, talleres y una verificación política en vivo denominada Verificatón, mientras una alianza académica monitoreó rumores antes, durante y después de las elecciones generales del 30 de noviembre. En la antesala electoral, además, EH Verifica lanzó Chekeabot, una herramienta de IA para combatir la desinformación electoral y reducir vacíos informativos. A continuación, EH Verifica repasa las actividades de educación realizadas en 2025: Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Conversatorios: alfabetización mediática a gran escala

Seis conversatorios recorrieron 2025 con énfasis en desinformación electoral, deepfakes y pedagogía para detectar manipulación. EH Verifica y La Prensa Verifica organizaron dos encuentros en la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) y Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) de Tegucigalpa. Asimismo se desarrolló uno en la Universidad de San Pedro sula (USAP), Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) y la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). Más de 340 personas—docentes, estudiantes, académicos, analistas, líderes comunitarios y tomadores de decisión—se sumaron en UJCV, USAP, Unitec, UTH y la UNAH. La agenda puso la verificación en aulas y auditorios, para activar pensamiento crítico y conciencia pública como respuesta integral. El impulso dejó acuerdos concretos: UJCV y UTH adoptarán el programa de educación mediática de EH Verifica. En paralelo, antes de las elecciones generales, un taller de técnicas de verificación electoral entrenó a estudiantes de Periodismo de la UJCV y UNAH.

Verificatón: fact-checking político en vivo

EH Verifica estrenó el Verificatón, primera jornada hondureña de fact-checking político en tiempo real durante debates presidenciales con estudiantes de Periodismo de la UJCV, UNAH, USAP y Ceutec. El equipo verificó afirmaciones al vuelo y publicó hallazgos con velocidad editorial, en un formato que combinó cobertura con aprendizaje práctico. Estudiantes ingresaron a salas de redacción en Tegucigalpa y San Pedro Sula para contrastar datos con acompañamiento profesional. Participaron más de 30 jóvenes, que aplicaron metodología, fuentes oficiales y lectura crítica del discurso público. El Verificatón amplificó la exposición pública del fact-checking y probó capacidad operativa en un contexto electoral de alta tensión. En pocas horas, la dinámica exigió coordinación, edición y verificación simultáneas, dejando un modelo replicable para futuras coberturas.

Alianzas: investigación académica con estándares internacionales

EH Verifica llevó su trabajo al ámbito académico al aliarse con la UJCV, la Universidad Complutense de Madrid y el Observatorio de la Desinformación. La cooperación instaló estándares internacionales para estudiar el fenómeno y tendió un puente entre redacciones y universidades. El monitoreo siguió en tiempo real las desinformaciones que marcaron las elecciones antes, durante y después. EH Verifica coordinó el proceso con estudiantes de Periodismo y de la maestría en Ciencias Políticas de la UJCV, que sistematizaron narrativas y rastrearon su circulación. Las conclusiones se plasmaron en documentos científicos y colocaron el fact-checking hondureño en el plano académico internacional. El salto busca validar métodos, medir impacto y dejar evidencia para decisiones públicas y currículos, más allá de la coyuntura.

Herramientas de IA: Chekeabot contra vacíos informativos