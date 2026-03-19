Arte manipulado atribuye falsamente al Partido Nacional la afirmación que ser pandillero no es delito

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación difundida en redes sociales muestra un arte gráfico que asegura que el Partido Nacional supuestamente señaló en un informe que ser pandillero no es un delito. Sin embargo, el contenido es falso. La imagen fue modificada a partir de una publicación original del medio salvadoreño Diario El Salvador, en la que no se menciona al Partido Nacional ni corresponde al contexto hondureño. La publicación fue divulgada en Facebook el 18 de marzo de 2026.

El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, confirmó que se promueve un proyecto de ley orientado a combatir este delito y fortalecer la aplicación del artículo 587 del Código Penal, que contempla el delito de terrorismo para organizaciones criminales. Para ello, la Secretaría de Seguridad y el Congreso Nacional trabajan en conjunto propuestas integrales frente a la extorsión en Honduras, una actividad ilícita que genera más de 20 delitos conexos, además del crimen organizado.

Arte alterado

EH Verifica realizó una búsqueda inversa en Google Lens y confirmó que se trata de un arte gráfico manipulado a partir de una publicación auténtica del medio salvadoreño Diario El Salvador, difundida el 17 de marzo. En la versión original, el titular hace referencia a “juristas”, mientras que en la imagen alterada esta palabra fue sustituida por “Partido Nacional”, lo que altera el sentido de la información.