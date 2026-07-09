Transportistas anunciaron paro del servicio, no tomas de carreteras el 9 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que dirigentes del transporte anunciaron un cierre de carreteras a nivel nacional para el 9 de julio de 2026. Sin embargo, la afirmación es engañosa. Transportistas de carga pesada y del transporte público convocaron a un paro de labores y realizaron protestas ese día, pero las acciones se limitaron a manifestaciones pacíficas en distintos puntos de Tegucigalpa. No se registraron bloqueos de carreteras ni una convocatoria de dirigentes del transporte para realizar un cierre de vías a nivel nacional. "¡Alerta, Honduras! Transportistas de carga pesada anuncian tomas de carretera este jueves por conflicto con el Gobierno", dice textualmente una publicación en Facebook, compartida más de 170 veces desde el 9 de julio.

Las manifestaciones fueron convocadas después de que un conductor de bus rapidito fue atacado a balazos en la tercera avenida de Comayagüela, en el Distrito Central. De acuerdo con información publicada por EL HERALDO, hombres armados que se transportaban en un mototaxi dispararon contra el conductor. Tras el ataque, el motorista perdió el control de la unidad y se estrelló contra un muro. El conductor resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, mientras que el cobrador permaneció en estado de conmoción en la escena. Horas más tarde, el conductor falleció al ingresar al Hospital Escuela debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala. Posteriormente, la Policía Nacional capturó al supuesto responsable del ataque, según informó LA PRENSA. El asesinato del motorista reavivó la preocupación entre los transportistas. En respuesta, representantes del sector anunciaron protestas pacíficas en distintos puntos de Tegucigalpa para exigir a las autoridades una respuesta frente a la violencia que enfrenta el gremio. Jorge Lanza, dirigente del transporte urbano, afirmó que al menos 25 transportistas han sido asesinados de forma violenta en lo que va de 2026.

Sin cierre carretero

Las búsquedas en la web y en medios de comunicación no encontraron evidencia de que dirigentes del transporte pesado hayan anunciado una toma de carreteras a nivel nacional para el 9 de julio de 2026. Al realizar una búsqueda en Google con las palabras clave “Transporte + anuncia + tomas”, se encontró un video publicado por Hoy Mismo en Facebook el 9 de julio de 2026. En la grabación, Wilmer Cálix, dirigente del transporte, anuncia un paro de labores sin bloqueos de carreteras en distintos accesos a Tegucigalpa para esa fecha. Según explicó el dirigente, la jornada de protesta se realizaría en solidaridad con el transportista asesinado el 8 de julio en Comayagüela y para exigir respuestas a las demandas de seguridad del gremio. A partir del minuto 1:55 del video, Cálix aclara expresamente que no habría tomas de carreteras, sino manifestaciones pacíficas.