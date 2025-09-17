El audio que atribuye a Jorge Aldana críticas al puente Juan Pablo II es manipulado con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Un video manipulado con inteligencia artificial (IA) circula en redes sociales mostrando al alcalde de la capital Jorge Aldana, supuestamente acusando que quienes ahora prometen ordenar el tráfico de la capital son los mismos que ofrecieron concluir el puente a desnivel del bulevar Juan Pablo II, al que llama “el monumento más grande a la corrupción”. Es falso: el audio del video fue alterado digitalmente y no corresponde a las declaraciones originales de Aldana. "Los que prometen ordenar el tráfico, somos los mismos que prometemos terminar el puente Juan Pablo II, el momumento más grande a la corrupción", dice literalmente parte de la descripción de una publicación de TikTok, compartida más de 80 veces desde el 15 de septiembre.

Aldana buscará la reeleción en la alcaldía de la capital el 30 de noviembre próximo, cuando Honduras celebre los comicios generales.

Evidencia técnica

La herramienta Hiya Deepfake Voice Detector analizó el material viral y otorgó un puntaje de 2 sobre 100.

Según esta plataforma, entre más bajo es el resultado (cercano a cero), mayor es la probabilidad de que el contenido sea un deepfake, un contenido falso creado o alterado con IA. En este caso, la puntuación ubica el audio dentro de la categoría de “altas probabilidades” de haber sido generado con inteligencia artificial.

El video original

La revisión del metraje auténtico publicado en sus redes sociales muestra que Aldana no menciona el puente Juan Pablo II. En sus declaraciones, el alcalde critica a administraciones pasadas y señala al Trans 450 como “el mayor monumento a la corrupción”.

Hoy te prometen lo que no fueron capaces de cumplir en 30 años, porque siempre les faltó lo más importante: corazón y amor por el pueblo.



Hace 3 años los capitalinos elegimos cambiar de rumbo, con mucha fuerza y amor vamos a hacer que siga lo bueno.❤️🤲🏼 pic.twitter.com/vz0zdIPUqy — Jorge Aldana (@JorgeAldanaB) September 15, 2025

Esto confirma que las palabras atribuidas al edil fueron sustituidas para manipular el mensaje y confundir a la ciudadanía.

Lo desmintió

Aldana reaccionó y afirmó que el audio manipulado del video forma parte de una campaña sucia destinada a confundir votantes y desacreditarlo.

Ya empezó la guerra sucia, ya vienen las campañas de mentiras. Están alterando mis videos usando mi propia voz para engañarte.



Los que empezaron la campaña violando la ley, los mismos a los que no les fue suficiente robar durante 30 años, creen que te pueden ver la cara.☝🏼



Este... pic.twitter.com/gb7wL5w9en — Jorge Aldana (@JorgeAldanaB) September 16, 2025