  1. Inicio
  2. EH Plus
  3. Fact Checking

El audio que atribuye a Jorge Aldana críticas al puente Juan Pablo II es manipulado con IA

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

El audio viral de Jorge Aldana fue manipulado con inteligencia artificial; en el original, él señala al Trans 450 como el verdadero monumento a la corrupción

  • 17 de septiembre de 2025 a las 16:00
El audio que atribuye a Jorge Aldana críticas al puente Juan Pablo II es manipulado con IA

Captura de pantalla a una publicación de TikTok hecha el 17 de septiembre de 2025, adaptada a esta cartela.

 Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- Un video manipulado con inteligencia artificial (IA) circula en redes sociales mostrando al alcalde de la capital Jorge Aldana, supuestamente acusando que quienes ahora prometen ordenar el tráfico de la capital son los mismos que ofrecieron concluir el puente a desnivel del bulevar Juan Pablo II, al que llama “el monumento más grande a la corrupción”.

Es falso: el audio del video fue alterado digitalmente y no corresponde a las declaraciones originales de Aldana.

"Los que prometen ordenar el tráfico, somos los mismos que prometemos terminar el puente Juan Pablo II, el momumento más grande a la corrupción", dice literalmente parte de la descripción de una publicación de TikTok, compartida más de 80 veces desde el 15 de septiembre.

Captura de pantalla a una publicación de TikTok hecha el 17 de septiembre de 2025.

Captura de pantalla a una publicación de TikTok hecha el 17 de septiembre de 2025.

 (Imagen: TikTok )

Aldana buscará la reeleción en la alcaldía de la capital el 30 de noviembre próximo, cuando Honduras celebre los comicios generales.

Evidencia técnica

La herramienta Hiya Deepfake Voice Detector analizó el material viral y otorgó un puntaje de 2 sobre 100.

Captura de pantalla a los resultados de la herramienta Hiya de voces falsas hecha el 17 de septiembre de 2025.

Captura de pantalla a los resultados de la herramienta Hiya de voces falsas hecha el 17 de septiembre de 2025.

 (Imagen: Hiya de voces falsas)

Según esta plataforma, entre más bajo es el resultado (cercano a cero), mayor es la probabilidad de que el contenido sea un deepfake, un contenido falso creado o alterado con IA.

En este caso, la puntuación ubica el audio dentro de la categoría de “altas probabilidades” de haber sido generado con inteligencia artificial.

El video original

La revisión del metraje auténtico publicado en sus redes sociales muestra que Aldana no menciona el puente Juan Pablo II.

En sus declaraciones, el alcalde critica a administraciones pasadas y señala al Trans 450 como “el mayor monumento a la corrupción”.

Esto confirma que las palabras atribuidas al edil fueron sustituidas para manipular el mensaje y confundir a la ciudadanía.

Lo desmintió

Aldana reaccionó y afirmó que el audio manipulado del video forma parte de una campaña sucia destinada a confundir votantes y desacreditarlo.

Pidió ciudadanía verificar antes de compartir, instó responsabilidad periodística y reiteró que su administración prioriza transparencia, obras y servicio comunitario.

La circulación de audios manipulados mediante IA forma parte de una tendencia creciente en procesos electorales y políticos. Estas alteraciones buscan erosionar la credibilidad de los actores públicos y generar desinformación entre la población.

Por lo tanto, el video que atribuye a Jorge Aldana la frase sobre el puente Juan Pablo II como “monumento a la corrupción” es falso y manipulado digitalmente.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Carlos Girón
Carlos Girón
Editor de El Heraldo Verifica y La Prensa Verifica

Especialista en desinformación, verificación digital, fact-checking político, tratamiento y visualización de datos y transparencia. Licenciado en Periodismo por la UNAH. Máster en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, España.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias