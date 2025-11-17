San Pedro Sula tendrá su primer conversatorio sobre desinformación y elecciones, liderado por EL HERALDO y La Prensa

Esta actividad forma parte del programa de educación mediática de ambas unidades de verificación, el cual se ha consolidado como un esfuerzo sostenido para fortalecer el pensamiento crítico, promover el voto informado y proporcionar herramientas para identificar narrativas engañosas.

El encuentro se realizará en Unitec, de 5:20 de la tarde a 6:40 de la noche, y convocará a estudiantes, académicos, cientistas sociales, analistas, sociedad civil y profesionales de diversas áreas interesados en comprender cómo la manipulación informativa incide en la opinión pública durante el proceso electoral.

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes 18 de noviembre, LA PRENSA Verifica y EH Verifica llevarán a cabo en San Pedro Sula el conversatorio “Desmontando la Desinformación”, una jornada inédita en la ciudad dedicada al análisis de bulos electorales y al contexto en el que los hondureños acudirán a las urnas.

El conversatorio estará organizado en dos paneles temáticos. El primero abordará la desinformación electoral, con la participación de José Quesada, coeditor de ambas unidades de verificación, y Paola Ávila, responsable del programa de educación mediática.

En este módulo se analizarán los principales patrones detectados en la campaña: encuestas falsas, videos editados, contenidos manipulados con IA y narrativas diseñadas para favorecer o perjudicar candidaturas.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El segundo panel tratará sobre elecciones y el contexto en el que los hondureños votarán, con intervenciones de Daniel Girón, periodista de investigación, y Eduardo Domínguez, jefe de investigación de Grupo OPSA.

Ambos expondrán sobre las tendencias electorales, el comportamiento del debate público y los desafíos de un proceso marcado por la polarización política y la circulación masiva de información dudosa.

En cada módulo, la moderación estará a cargo de Carlos Girón, editor de EH Verifica y LA PRENSA Verifica, quien guiará el debate y las intervenciones de los panelistas.

Además, la conducción general del evento estará en manos de Astrid Zambrano, editora de la Mesa Digital de LA PRENSA, encargada de introducir los temas, presentar a los invitados y articular la dinámica completa de la jornada.

El conversatorio cerrará con un espacio de preguntas y respuestas, permitiendo a los asistentes profundizar en cómo identificar desinformación, cómo se construyen los discursos electorales y qué herramientas prácticas pueden emplear para participar en el proceso con mayor criterio y claridad.

Con ello, San Pedro Sula vivirá por primera vez una jornada de reflexión clave sobre desinformación y el ejercicio democrático.