¿Qué puede hacer (legalmente) un presidente en su primer mes?

Tegucigalpa, Honduras.- La República de Honduras tiene nuevo presidente. Nasry Asfura, conocido popularmente como “Papi a la Orden”, liderará el país durante el periodo 2026-2030.

Este 27 de enero de 2026, Asfura asumió el poder desde la sede del Poder Legislativo, donde fue juramentado por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamó presidente electo el 24 de diciembre de 2025, tras uno de los procesos electorales más reñidos de la historia reciente del país.

Con el 97.86% de las actas procesadas, Asfura obtuvo una ventaja definitiva de 27,026 votos sobre su principal contrincante, Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

El estrecho margen de votos dio paso a un escenario de alta polarización política, marcado por denuncias de fraude y protestas ciudadanas que exigían un recuento total de las actas bajo el lema “voto por voto”.

En ese contexto, la ciudadanía permanece expectante ante el inicio del nuevo gobierno, una administración nacionalista que ha prometido pasar de inmediato a la acción, más allá de los compromisos de campaña.

Ante este escenario surge una pregunta clave: ¿puede el presidente comenzar a ejecutar sus compromisos de manera inmediata tras la toma de posesión?

EH Verifica te explica si existen limitantes legales sobre lo que el presidente de Honduras puede o no puede hacer en sus primeras semanas en el poder.