Imágenes de IA aumentan la cantidad de participantes en la marcha de Libre en San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- La marcha organizada por el partido Libertad y Refundación (Libre) el sábado 30 de agosto de 2025 no solo generó reacciones encontradas en el ámbito político, sino que también se convirtió en blanco de desinformación en redes sociales. Entre las falsedades difundidas, circularon imágenes creadas con inteligencia artificial (IA) que buscaban mostrar una multitud masiva en la movilización, distorsionando la percepción pública del evento. EH Verifica presenta las falsedades que se han propagado en torno a esta actividad política y que podrían generar confusión entre la ciudadanía.

Esta imagen de simpatizantes de Libre saliendo en buses rumbo a San Pedro Sula

Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra a simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) reunidos en una gasolinera antes de viajar a San Pedro Sula. Sin embargo, la imagen es falsa.La herramienta Illuminarty, especializada en la detección de contenidos generados por inteligencia artificial, arrojó un 86.7 % de probabilidad de haber sido creada mediante IA.

Un análisis visual revela inconsistencias en el rótulo de los precios de la gasolinera: los números se observan borrosos y poco definidos, al igual que la numeración de cada bomba. También, la distorsión en ciertos rostros de personas refuerza la conclusión de que no corresponde a un contenido auténtico.

Imagen falsa que muestra multitud de Libre en San Pedro Sula

En redes sociales circula una imagen que supuestamente muestra a una multitud de simpatizantes de Libre en San Pedro Sula. Sin embargo, es falsa. EH Verifica contrastó el contenido con fotografías publicadas por distintos medios de comunicación durante la marcha. En particular, una imagen difundida por EL HERALDO desde el mismo ángulo permite identificar elementos que desmienten la veracidad del material manipulado.

La comparación evidencia que la foto viral fue generada con inteligencia artificial, ya que muestra una multitud inexistente en un espacio donde realmente hay infraestructura.

Además, mientras en las imágenes auténticas se observa variedad en la vestimenta -pese a que predomina el color rojo característico del partido Libre-, la creada digitalmente carece de esa naturalidad entre los tonos de los asistentes.

Esta imagen viral que muestra multitud durante marcha de Libre

En redes sociales circula una imagen que supuestamente muestra, desde un ángulo más amplio, a una multitud de simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) durante la marcha del sábado 30 de agosto de 2025, dispersos en varias zonas de San Pedro Sula. Sin embargo, la imagen es falsa. Fue analizada con la herramienta de detección de inteligencia artificial Hive Moderation, que arrojó un 99.5 % de probabilidad de haber sido generada mediante IA.