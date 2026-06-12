Guía para no caer en la desinformación durante el Mundial United 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está en marcha. El torneo comenzó el 11 de junio con la victoria de México por 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural y continuó con el triunfo de Corea del Sur por 2-1 frente a República Checa en acciones del Grupo A.

Además de la expectativa deportiva, el evento también ha abierto la puerta a una oleada de desinformación que circula principalmente en redes sociales.

Imágenes creadas con inteligencia artificial, videos manipulados, declaraciones falsas atribuidas a futbolistas y dirigentes, así como estafas relacionadas con boletos y promociones inexistentes forman parte de los riesgos digitales que acompañan al torneo.

La edición 2026 tiene características que la convierten en un escenario especialmente atractivo para los desinformadores. Es la primera vez que una Copa Mundial se desarrolla en tres países de forma simultánea —Estados Unidos, México y Canadá— y también la primera que reúne a 48 selecciones nacionales.

El interés global que genera el campeonato multiplica el alcance potencial de cualquier contenido engañoso.