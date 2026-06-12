Las mentiras detrás del paro docente: así se desinformó durante la crisis magisterial

Tegucigalpa, Honduras.- La crisis magisterial que marcó los primeros días de junio no solo se desarrolló en las calles, los centros educativos y las mesas de negociación. También se libró en redes sociales, donde una ola de desinformación intentó moldear la percepción pública sobre las protestas, las demandas docentes y las respuestas del Gobierno. Entre el inicio de las movilizaciones y los días posteriores a las negociaciones entre autoridades y representantes del magisterio, LA PRENSA Verifica y EH Verifica desmintieron al menos siete contenidos falsos relacionados con el conflicto. Aunque los mensajes parecían distintos entre sí, el análisis de los casos muestra patrones comunes que permiten entender cómo operó la desinformación durante uno de los episodios de mayor tensión social de las últimas semanas. La primera característica es que la mayoría de los contenidos no recurrió a fotografías manipuladas o videos alterados. La estrategia predominante fue más simple: atribuir declaraciones falsas a figuras públicas con capacidad de influir en el debate. Secretarios de Estado, diputados, dirigentes magisteriales e incluso el presidente de la República fueron utilizados como supuestos autores de frases que nunca pronunciaron.

Alimentar el conflicto

Cinco de los siete contenidos verificados compartían una misma estructura: una imagen acompañada por una cita inventada. Así ocurrió con publicaciones que atribuían al secretario de Finanzas, Emilio Hércules, declaraciones según las cuales el Gobierno no tenía capacidad para seguir aumentando salarios a los docentes, que los maestros recibirían bonos de comida como forma de pago o que el reajuste salarial había sido aceptado para septiembre. La misma estrategia se utilizó con el presidente Nasry Asfura, a quien falsamente le atribuyeron haber pedido paciencia al magisterio porque el Estado no podía sostener simultáneamente los sectores de salud, seguridad y educación. También fue utilizada contra la diputada Johana Bermúdez, mediante una cita inexistente que la vinculaba con un supuesto aumento en la tarifa de energía eléctrica para financiar el incremento salarial de los docentes. En todos los casos, las verificaciones encontraron el mismo resultado: ausencia total de registros públicos, declaraciones oficiales o evidencias documentales que respaldaran las frases difundidas en redes sociales. Para Edwin Ordóñez, docente de Periodismo Digital de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), este tipo de contenidos no solo distorsiona el debate público, sino que puede agravar una crisis social. “Crea una crisis social y pone al Gobierno contra la pared y hace que los mismos padres de familia se inclinen de un lado y de otro”, explicó.

Demanda laboral

Otro patrón identificado fue el intento de trasladar la discusión desde las demandas salariales hacia el terreno político e ideológico. Una publicación falsa aseguró que el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, había afirmado que venezolanos y cubanos estaban detrás de los paros de maestros y médicos. Otra atribuyó a un dirigente magisterial declaraciones que supuestamente dividían a los docentes según su afinidad partidaria. En ambos casos, la desinformación buscó introducir elementos de confrontación política en un conflicto cuyo origen estaba relacionado con el cumplimiento del reajuste salarial aprobado para el sector educativo. “El salario de los maestros es un derecho aprobado en el presupuesto 2026 y la ola de desinformación que surgió del tema —por el atraso del Gobierno en hacerlo efectivo— llevó a un ataque cibernético que puso en aprietos al Ejecutivo y a posibles acciones de maestros que probablemente creyeron esas noticias”, sostuvo Ordóñez. Este tipo de narrativas no se enfoca en el problema que genera la protesta. Su objetivo suele ser desplazar la conversación hacia actores externos, ideologías o rivalidades partidarias que aumentan la polarización y dificultan el debate sobre las causas reales del conflicto. Ordóñez considera que el uso de noticias falsas para golpear políticamente a una figura pública se ha vuelto una práctica recurrente, pero advierte que su impacto puede ser mayor cuando toca conflictos sensibles. “La noticia falsa para desacreditar a un político ante la sociedad ya es repetitiva; pueden ser ataques infantiles de la oposición, pero con impactos sociales graves pueden llevar a paralizar un país, más si se trata de una ofensa para un gremio como lo es el magisterio”, afirmó.

Parte de la crisis