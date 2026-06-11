La imagen del autobús de Japón con la llanta pinchada por un bache en México es de IA

Es falso. La imagen fue generada con inteligencia artificial (IA) y no corresponde a un hecho real.

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra el autobús de la Selección de Japón con una llanta pinchada tras caer en un bache en Monterrey, México.

“La Selección de Japón llegó a Monterrey, la cual será su BASE ENTRENAMIENTO en toda la Copa del Mundo, sin embargo rumbo a su HOTEL se quedaron PARADOS debido a que se les PONCHO una LLANTA al pasar por un BACHE”, dice literalmente la descripción de una publicación en Instagram. Desde su llegada a México a principios de junio, la selección de Japón se ha enfrentado a algunos contratiempos .

El principal fue la negativa del equipo asiático a entrenar en el recinto que le había sido asignado, lo que obligó a un cambio de sede para sus prácticas.

De acuerdo con informes de medios de comunicación, la delegación japonesa decidió trasladar sus entrenamientos a otras instalaciones tras detectar que las condiciones del césped del Centro de Entrenamiento Tigres no eran las adecuadas para su preparación.

Posteriormente, diversos informes reiteraron que la decisión estuvo relacionada con el estado del terreno de juego. Sin embargo, en ninguno de estos informes se mencionan incidentes vinculados con el autobús de la selección japonesa ni inconvenientes durante sus desplazamientos por la ciudad.

Japón integra el grupo F y disputará uno de sus tres partidos frente a la selección de Túnez. El encuentro está programado para el 20 de junio en Monterrey.