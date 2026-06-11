Es falso que Gianni Infantino dijera que México no merece ser sede del Mundial 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video en el que supuestamente Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirma que México no merece ser sede de la Copa Mundial 2026. Sin embargo, la secuencia original corresponde al 7 de diciembre de 2022 y fue alterada con una clonación de voz atribuida a Infantino. “Los mexicanos son unos animales, no merecen recibir partidos del Mundial, destruyeron su propio país”, son las presuntas palabras de Infantino que han sido difundidas en una publicación de TikTok desde el 5 de junio.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó este 11 de junio en la Ciudad de México con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. La selección mexicana venció 2-0 al conjunto africano en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca. Por primera vez en la historia, el Mundial se disputa de forma conjunta en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Además, el torneo reúne a 48 selecciones nacionales, una ampliación significativa frente a las 32 que participaron en ediciones anteriores. En los días previos a la inauguración, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró que el evento se desarrollaría “en paz”, pese a una serie de protestas encabezadas principalmente por docentes en la capital mexicana. Los manifestantes exigen, entre otras demandas, un aumento salarial y la derogación de una ley relacionada con el sistema de pensiones. Las movilizaciones comenzaron el 1 de junio y, desde entonces, se han registrado incidentes en la Ciudad de México, entre ellos daños a varias figuras de la exposición “Gigantes del fútbol” y el ingreso de manifestantes a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP). México es una de las tres sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y albergará 13 de los 104 partidos programados para el torneo: cinco en la Ciudad de México, cuatro en Monterrey y cuatro en Guadalajara, Jalisco.

Audio de IA

Al realizar una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave del video que circula en redes sociales, se localizó la grabación original en un artículo publicado por la FIFA el 7 de diciembre de 2022, en el que aparecen las declaraciones auténticas de Gianni Infantino. La revisión completa del material demuestra que el presidente de la FIFA no hace ninguna referencia a México ni a los mexicanos. En realidad, habla en inglés sobre los niveles de audiencia alcanzados por la Copa Mundial de Qatar 2022 y el impacto global que tuvo el torneo. Asimismo, EH Verifica extrajo el audio de la publicación viral y lo sometió a una herramienta de detección de contenido generado con inteligencia artificial de Hive Moderation. El análisis arrojó una probabilidad del 99 % de que la voz haya sido creada mediante esta tecnología.