Chequeo a la participación de Nasry Asfura en el diálogo del Cohep

Tegucigalpa, Honduras.-
Nasry “Tito” Asfura, candidato presidencial por el Partido Nacional, está participando este viernes 31 de octubre de 2025 en el conversatorio “Debate HN”, organizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), donde expone sus principales propuestas ante líderes del sector empresarial y medios de comunicación.
En el marco del Verificatón, una jornada de fact-checking político liderada por EL HERALDO Verifica, se realiza una verificación en tiempo real de las declaraciones del aspirante nacionalista.
Esta labor se lleva a cabo en la sala de redacción de LA PRENSA con el apoyo de estudiantes de las carreras de Periodismo de Ceutec y de la Universidad de San Pedro Sula (USAP), quienes colaboran activamente en el cotejo de datos.
Asfura ha centrado su intervención en temas como la inversión extranjera, seguridad, empleo y transparencia.
Esta iniciativa forma parte del compromiso de EL HERALDO con el periodismo responsable y con el fortalecimiento del voto informado.
A continuación, las afirmaciones procesadas:
En realidad es el 80% de hondureños, ya que 8 de cada 10 empleos los que se generan dentro del sector informal de la economía, según el Boletín Competitivo Regional elaborado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
El dato es consistente con el informe publicado en octubre de 2024 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el cual señala que el 82.6% de la población económicamente activa hondureña trabaja en el sector informal. Esto posiciona al país como el segundo con mayor informalidad laboral en Centroamérica, solo por detrás de Guatemala.
Al cierre de 2024, las importaciones de bienes y servicios sumaron aproximadamente USD 19,640.7 millones frente a un PIB de USD 37,090 millones: equivalen a cerca del 53% del PIB.
En 2023, el indicador fue 32.4%. La proporción varía según la actividad económica y la composición de importaciones.
Para 2025, el presupuesto aprobado es de L 430,907.8 millones de lempiras, pero fue ampliado a 436,216.2 millones, de acuerdo a la Secretaría de Finanzas. Para 2026, el presupuesto aprobado por el Consejo de Ministros asciende a L 469,249 millones de lempiras.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2018 (datos disponibles) el sector agrícola registraba 1,294,551 empleos. Para 2024 (dato más actualizado), la cifra descendió a 749,892 personas, lo que refleja una importante reducción del empleo en el campo hondureño.
Según el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de Honduras, existen instalaciones en cuatro ciudades: la oficina central en Tegucigalpa y sedes regionales en San Pedro Sula, La Ceiba y Santa Rosa de Copán.
De acuerdo a los registros del Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (Consucoop) son 1,290 cooperativas registradas distribuidas en los diferentes sectores productivos y sociales de Honduras.