Chequeo a la participación de Nasry Asfura en el diálogo del Cohep

Tegucigalpa, Honduras.-

Nasry “Tito” Asfura, candidato presidencial por el Partido Nacional, está participando este viernes 31 de octubre de 2025 en el conversatorio “Debate HN”, organizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), donde expone sus principales propuestas ante líderes del sector empresarial y medios de comunicación.

En el marco del Verificatón, una jornada de fact-checking político liderada por EL HERALDO Verifica, se realiza una verificación en tiempo real de las declaraciones del aspirante nacionalista.

Esta labor se lleva a cabo en la sala de redacción de LA PRENSA con el apoyo de estudiantes de las carreras de Periodismo de Ceutec y de la Universidad de San Pedro Sula (USAP), quienes colaboran activamente en el cotejo de datos.

Asfura ha centrado su intervención en temas como la inversión extranjera, seguridad, empleo y transparencia.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de EL HERALDO con el periodismo responsable y con el fortalecimiento del voto informado.

A continuación, las afirmaciones procesadas: