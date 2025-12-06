"Quienes intentan desligitimar el proceso no descansan y nosotras tampoco": Cossette López

Tegucigalpa, Honduras.- La divulgación de los resultados electorales se ha visto empañada por fallas técnicas en el sistema, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha atribuido a la empresa adjudicada para ese proceso (ASD).

La consejera Cossette López advirtió que, así como los que intentan deslegitimar el proceso, tanto ella como Ana Paola Hall tampoco van a descansar por sostener el proceso democrático que Honduras ya honró.

Desde el pasado viernes 5 de diciembre, los resultados de las elecciones generales en todos los niveles electivos dejaron de actualizarse, hasta el punto de que ya pasaron 24 horas sin que los hondureños vieran las cifras cambiar.

La última actualización, que al cierre de esta nota sigue mostrándose, posiciona a Nasry Asfura con 1,132,321 votos del Partido Nacional, seguido de Salvador Nasralla con 1,112,570 votos del Partido Liberal y a Rixi Moncada con 543,675 votos.