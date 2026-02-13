Bulo del 0801: la mentira viral que sembró temor y división en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En los últimos días se viralizó en redes sociales una narrativa que asegura que solo las personas con el código 0801 en su tarjeta de identidad pueden residir en Tegucigalpa, capital de Honduras. El contenido ha generado preocupación y confusión entre la población. La difusión se amplificó por dinámicas propias de las plataformas digitales, donde los algoritmos suelen impulsar publicaciones polémicas o alarmistas, lo que incrementa el alcance de la desinformación y refuerza percepciones sobre supuestas decisiones de autoridades que no existen. Sin embargo, EH Verifica desmintió la narrativa, que atribuía falsamente declaraciones al alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, y a la diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez. La unidad de verificación precisó que no existe ninguna propuesta ni medida oficial que limite la residencia en la capital según el código 0801. En este explicativo, EH Verifica detalla cómo se propagó esta desinformación y por qué representa un riesgo para la ciudadanía. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

No existe propuesta

Publicaciones difundidas principalmente en Facebook y TikTok aseguran que existe una supuesta iniciativa para restringir la residencia en la capital a quienes no tengan el código 0801 en su Documento Nacional de Identificación (DNI). Esto es falso. El 0801 corresponde al registro geográfico del Distrito Central en la tarjeta de identidad de Honduras. Ese número identifica el municipio donde una persona fue registrada al momento de tramitar su documento, de acuerdo con la Ley del Registro de las Personas. Sin embargo, no establece limitaciones legales para vivir o movilizarse en el territorio nacional. En Honduras, la libre circulación y residencia es un derecho reconocido por la Constitución de la República, por lo que ningún código del documento de identidad puede utilizarse para restringir la permanencia de ciudadanos en una ciudad o municipio. La narrativa viral también estuvo acompañada de supuestas declaraciones atribuidas al alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, en las que presuntamente plantea que solo deberían vivir en la capital las personas con código 0801. Las publicaciones que circularon desde el 5 de febrero, usaron textos alarmistas y diseños gráficos que simulan una cita publicada por medios de comunicación confiables. No obstante, no existe registro público de que el edil capitalino haya hecho declaraciones o propuestas formales en ese sentido. La información falsa fue desmentida por EH Verifica, que documentó varias publicaciones con esa afirmación. En esa verificación, el equipo concluyó que el contenido viral carecía de respaldo institucional y que se trataba de una pieza desinformativa creada para generar confusión en redes sociales. Para contrastar la narrativa, EH Verifica contactó a Elena Castillo, encargada de Comunicación Institucional de la Alcaldía del Distrito Central. Desde la municipalidad negaron la existencia de cualquier plan, iniciativa o discusión administrativa relacionada con limitar la residencia en la capital según el código de identidad. También aseguraron que no hay propuestas de ordenanza, reglamento ni proyecto de ley que contemple restricciones de ese tipo. Asimismo, revisiones en canales oficiales, discursos públicos, entrevistas y redes institucionales no muestran evidencia que respalde la afirmación viral. Este tipo de publicaciones suele aprovechar el desconocimiento sobre el significado del código geográfico del documento de identidad para construir mensajes sin sustento, con tono alarmista, y ganar viralidad. En otra línea de desinformación, el equipo de verificación de EL HERALDO identificó publicaciones que afirmaban que Johana Bermúdez, diputada de la bancada del Partido Nacional, proponía cobrar por la ciudadanía municipal —incluida la 0801— y que quienes residieran en un municipio distinto al de su nacimiento debían pagar un costo. Estas narrativas se viralizaron en redes sociales apenas cuatro días después, el 9 de febrero, de la difusión de citas apócrifas atribuidas a Juan Diego Zelaya. Consultada por este equipo, la congresista desmintió esa iniciativa y recomendó verificar la fuente antes de compartir: “Revisar los canales oficiales del Congreso Nacional y las cuentas verificadas de los funcionarios”.

Viralización