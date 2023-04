A ciegas combaten el crimen: Se desploma aporte de evidencias de las cámaras del 911 tras apagón

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus comprobó que desde el cierre de 2022, cuando se registró el apagón del sistema de videoprotección del 911 , hasta marzo de 2023, las solicitudes de evidencias para investigación bajaron estrepitosamente en el perímetro de la capital de Honduras.

Sin embargo, desde finales del año pasado este sistema dejó de ser una herramienta útil para las agencias policiales del Estado, debido a que la tecnología ya no siguió dando el servicio.

Mediante la solicitud de información pública SOL-SNE-192-2023, al SNE 911, la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus comprobó la abismal diferencia de reportes remitidos a las autoridades.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó las solicitudes de evidencia de las distintas instituciones del Estado sobre el material audiovisual obtenido gracias al Sistema Nacional de Emergencia 911 y así resolver determinados casos.

Es así que el año anterior se registraron 1,860 solicitudes. Desde entonces el desplome de esta evidencia fue espantosa, debido a que hasta marzo de 2023 solo se ha remitido información de 33 casos, establece la información proporcionada.

EL HERALDO consultó a las autoridades si la caída de solicitudes se debía a que el Sistema Nacional de Emergencias no recepcionaba las mismas o que simplemente las fuerzas del Estado no enviaban requerimientos al saber del apagón, pero no se obtuvo una respuesta a la hora de cierre.