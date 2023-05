TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras permanecía arrimado a un poste de cemento, Abdiel Cantarero trataba de contener sus lágrimas para contar todo lo que estaba viviendo en Coahuila, una estado mexicano fronterizo con Estados Unidos.

El pequeño, originario de Honduras, estaba esperando que finalizara el título 42, una medida adoptada por el gobierno del expresidente Donal Trump para apresurar la deportación de migrantes debido a la pandemia del covid-19.

Sin embargo, las condiciones en las que se encontraba el hondureño lo hacían querer regresar al país que lo vio nacer. “Ya le dije a mis hermanas que se regresaran, porque ellas son mis únicas dos hermanas y las amo mucho”, dijo entre lágrimas el menor, quien era entrevistado por el medio mexicano Imagen Televisión en la frontera estadounidense.

“Yo le dije a mi mami, mis tías quieren que me regrese, no quieren que sufra; estoy muy pequeño, no estoy estudiando, me faltan muchos años para salir”, comentó el pequeño, mientras se limpiaba las lágrimas.

El hondureño fue entrevistado el pasado 10 de mayo, unas horas antes de que el 11 de mayo Estados Unido pusiera fin al título 42 que prohibía la entrada de personas que “potencialmente representan un riesgo para la salud”.

La medida abarcaba a migrantes regulares que no cumplieran las restricciones de viaje previamente anunciadas como personas irregulares, con la finalidad de “eludir las medidas de detección médica” por el covid-19.