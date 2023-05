“El trato aquí a una de mujer y cuando se está embarazada es súper especial, que yo nunca en mis dos partos anteriores lo había tenido hasta ahora. Me sentí en confianza desde el mes uno”, comentó la hondureña, quien radica desde hace siete años en España y ya consiguió la nacionalización, por eso su hija es española y, próximamente (al inscribirla), también hondureña.

“Aquí (en España) la educación, la salud, hay muchas cosas que en nuestro país no, no hay tanta delincuencia, se pasa con más libertad, puede aprender muchos idiomas, todo es más accesible”

Pero no todos los nacimientos en esa nación garantizan que los descendientes de connacionales en España serán nacionalizados españoles.

Los gemelos José y Carlos nacieron allá hace cuatro años, pero no han podido ser nacionalizados. Sus padres, Carlos y Elena llegaron a ese país hace seis años con la idea de tener una vida con más posibilidades de superación económica; hace cuatro años tuvieron a los pequeños, pero “como no hemos podido lograr papales españoles (ni residencia ni nacionalidad) no hemos logrado que nuestros hijos adquieran la nacionalidad de este país”, lamentó Manuel.

“Solo queda seguir esperando a ver qué sucede; no tengo nada claro, ni la embajada de Honduras nos ayuda”, agregó.

Esta situación provoca que los hondureños nacidos en suelo español se muevan entre las sombras porque, aunque cuentan con acceso a salud y educación, no tienen los mismos derechos que los de nacionalidad española.

Un análisis realizado por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus a cifras del INE evidencia que los nacimientos de connacionales con madres hondureñas han crecido tres veces desde 2012 hasta 2021: de 808 casos registrados en el primer año pasaron a ser 2,379 en el segundo.

Desde 2012 (el INE reportó 808) a 2020 (fueron 2,557), los nacimientos fueron en ascenso, pero en 2021 hubo una ligera caída (2,379).