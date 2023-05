Han coexistido las dos medidas, tanto el título 8 como el 42. Lo que está pasando ahora mismo es que el título 8 no implica la expulsión inmediata, hay un proceso para expulsar a la persona a México o a su país de origen. Es un mecanismo que implica una detención temporal, hasta que las personas sean enviadas hasta su país de origen puede que haya una expulsión, puede que se prohíba a la persona optar a una vía legal para regularizarse en Estados Unidos, puede no tener opción a vía legal y puede tener una prohibición de reingreso en Estados Unidos por cinco años. Es un endurecimiento de las condiciones.

¿Se viene un aumento en la migración?

Probablemente vamos a ver niveles muy intensos para migrar, pero 2022 fue un año con mucha migración, en ese año fueron 444 mil personas las que migraron, eso es más que el año anterior. En 2019 fueron 182,940 personas, estos son datos de la Unidad de Política Migratoria de México; en el año 2020, en pandemia, baja esa cifra a 82,379 personas, en 2021 volvemos a niveles fuertes, 309,692 personas y en 2022 fueron 444,439 personas, eso es un aumento de 44% de 2021 a 2022.

¿Con medidas más rigurosas puede disminuir la migración?

La gente no deja de migrar porque termine o no el título 42, la gente migra porque necesita una oportunidad de vida en otro lugar y siente que en su comunidad no la tienen. Va a seguir habiendo varias necesidades de asistencia humanitaria para las personas y eso hace que nosotros vamos a seguir trabajando para los migrantes más vulnerables.