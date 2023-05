Honduras tiene el peor índice de atención a enfermedades tratables en Centroamérica

Belice, Guatemala y Honduras figuran como las tres naciones con los peores índices, según el estudio analizado por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus.

“Un gran porcentaje de la población no tiene acceso a los distintos niveles de salud, por ejemplo, usted para diagnosticarse la tuberculosis viaja a San Pedro Sula o Tegucigalpa, entonces allí pierde tiempo; si le diagnostican esa enfermedad tiene que esperar que le llegue a la regional de salud el tratamiento para podérselo hacer, entonces va perdiendo tiempo en el tratamiento y diagnóstico”, cuestionó.

Esta enfermedad no es la única. En realidad son 32 los padecimientos tratables y que dejan un patrón bastante marcado: una tasa de mortalidad en enfermedades tratables superior a la de otras naciones de Centroamérica.

Una fuente de la Secretaría de Salud dijo a este rotativo que en esa institución vigila constantemente enfermedades como la tuberculosis, VIH, ITS, malformaciones congénitas y las enfermedades no transmisibles, pero no es suficiente.