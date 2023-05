Mujeres mantienen el 38.2 por ciento de los hogares en Honduras

“La vida de una madre soltera es difícil porque a los hijos no solo hay que alimentarlos. Hay que cuidarlos, alimentarlos, vestirlos, darles salud y educarlos. Creáme, hay días en que uno no sabe qué hacer”, relató Martínez.

El ingreso per cápita promedio para las mujeres jefas de hogar es más alto en el área urbana (4,218 lempiras) que en el área rural (2,188 lempiras).El 24.4 por ciento de las mujeres que ejerce como jefas de hogar, trabaja por cuenta propia y el 18.4% trabaja como asalariada; de estas, el 4.7% son empleadas públicas, mientras que el 10.4 por ciento son empleadas privadas.

El analfabetismo en mujeres continúa siendo mayor en la población rural con un 17.1%, frente a la urbana que es de 7.2%. De acuerdo con los datos, las jóvenes de 25 a 29 años alcanzan un promedio de 9.4 años de estudio, superando la educación básica; mientras tanto que para el grupo de 60 años y más, apenas alcanza los 5.9 años de estudio promedio.

Las investigaciones también reflejan que el 70.78% de las mujeres en Honduras no está estudiando y solo el 11.74% no lo hace porque ya finalizó sus estudios; el 21.99% dejó las aulas por falta de recursos económicos y el 17.40 por ciento, sencillamente porque no quiere seguir.