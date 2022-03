Hondureñas celebran Día Internacional de la Mujer; piden igualdad, respeto y cambios a la nueva presidenta

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cansadas de la ola de violencia e impunidad, las grandes brechas salariales y la poca representación en el gabinete, las féminas en Honduras celebran el Día Internacional de la Mujer con sus esperanzas puestas en Xiomara Castro, la presidenta que se distinguió por mensajes y promesas para ellas.

No obstante, y más allá de los compromisos adoptados al calor de la contienda electoral, las mujeres aún reprochan maltratos de sus parejas, acoso en las calles, falta de oportunidades y empleo.

Xiomara, la esperanza de las mujeres

“Honduras tiene nombre de mujer”, fue nombrado el homenaje que Judith Bellino le dedicó, hace unos años, a la extinta hondureña Juana Pavón, una poeta que luchó contra la injusticia y una sociedad doble moral.

En 2022, Xiomara es la esperanza de más de 5 millones 67 mil hondureñas que luchan día a día contra el machismo, feminicidios, abusos sexuales y discriminación.

Aunque su llegada a la silla presidencial marcó un hito histórico, también la puso bajo la lupa y la somete a un examen minucioso cada vez que se le consulta a una mujer por su futuro.

Para la diputada del Partido Salvador de Honduras, Suyapa Figueroa, “las mujeres vamos a estar en desventajas siendo mayoría. En el Congreso Nacional la mayoría de los que integran la junta directiva son hombres, en ese sentido, las mujeres siempre vamos a estar en una desventaja”, explicó a EL HERALDO, refiriéndose a la minoría femenina que habrá en el Congreso 2022-2026.

“Vamos a lograr el respeto de la mujer cuando logremos respetar todos los derechos de la población o nos eduquemos y aprendamos a respetar no sólo a la mujer, sino que a todos los demás”, agregó.

En los mercados también hay exigencias para la presidenta, así lo manifestó a este rotativo Carmen Mendoza, una vendedora de verduras en un mercado del Distrito Central, capital de Honduras.

“Lo que uno quiere es que Xiomara meta presos a todos esos violadores de mujeres, a esos hombres que les pegan a las mujeres y que a las mujeres les den trabajos dignos”, dijo.

Ola de violencia

Según un informe del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entre el 1 de enero y el 3 de marzo de 2022, murieron 50 mujeres de manera violenta y el 58% de ellas por arma de fuego.

Los municipios donde se registra el mayor número de muertes son el Distrito Central (11), San Pedro Sula (6) y Choloma (2). Cada 29 horas con 17 minutos muere una mujer de manera homicida en Honduras.

Por su parte, la ACNUR Honduras reveló que esta nación es el quinto país del mundo en el que hay más desplazamiento forzado en mujeres, aunque no detalló en la cifra total, dijo que más del 50%.

Ante esto miembros de Visitación Padilla pidieron “que exista mayor voluntad en los operadores de justicia, particularmente en el Ministerio Público que ha demostrado poco interés en este tema es por eso que nosotros decimos que le vamos a dar tiempo a este gobierno”.

Violencia doméstica

A todos los problemas por los que pasan las hondureña se le suma la violencia doméstica.

Para Pedro Joaquín, defensor de los derechos humanos, explicó a este rotativo que la violencia doméstica en prejuicio de las mujeres obedece a dos situaciones: “machismo porque el hombre naturalmente se creen superiores a la mujeres”.

La otra premisa que maneja el además asistente presidencial para los presos políticos es que “la sociedad y el sistema nos han orillado a eso, que es incorrecto”.

Y entre los males que pasan las féminas en esta nación se perfila la exclusión laboral, en un país donde la oportunidades son ínfimas.

En este punto, Merly Eguigure, Defensora de Derechos de las Mujeres en Honduras aseguró que “hay todavía en este país puestos de trabajo que son anunciados para hombres”.

“En abierta relación en derecho que tenemos todas las personas de aplicar a puestos de acuerdo a méritos académicos y profesionales, pero eso siempre se da a nivel de derechos laborales lo que más existe contra las mujeres es la privación de sus derechos, por ejemplo las trabajadoras de las maquilas denuncian permanentemente una serie de irregularidades que comenten los dueños de las empresas por ejemplo las mujeres de las maquilas denuncian que en las maquilas no se respetan días feriados, no se respetan vacaciones, no se respetan dictámenes del seguro social”, puntualizó.