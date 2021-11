Esdras Amado López: La muerte le dio una segunda oportunidad para luchar por la presidencia de Honduras  

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Su pelo blanco, pincelado por las canas, luce bien peinado hacia atrás, evidenciando que quien lo lleva es un hombre de muchas batallas, la última la libró contra el covid-19; platicó con la muerte, pero acordaron que aún no se lo llevaría, dándole la oportunidad de buscar la presidencia de Honduras en las próximas elecciones generales.

La corbata la lleva guardada en el bolsillo del saco, dejando suelto el cuello de su camisa blanca, mostrando que estaba relajado en su segunda casa, los estudios de Cholusat Sur, empresa compuesta por un grupo de radioemisoras y el Canal 36.

Esdras Amado López Rodríguez llegó desde Choluteca, sur de Honduras, a la capital en 1982, hace 39 años; la idea era estudiar periodismo y, una vez graduado, regresar a su pueblo para montar un noticiero local en una radio, pero la vida le tenía otro destino preparado.

Sentado en la silla donde se reúne con sus simpatizantes, Esdras ajusta sus lentes pequeños, a la medida de sus ojos y a través del vidrio transparente deja ver los sueños que lo llevaron a conformar el Partido Nueva Ruta de Honduras (PNRH).

Su papá era zapatero, mientras que su madre era vendedora de refrescos en el mercado San Antonio de Choluteca y también aseaba una radio, ella fue la que lo metió ese mundo infinito del periodismo.

La señora iba siempre a asear las instalacinoes de Radio Meridiano, un día el director de preguntó si le gustaría aprender y después se convirtió en locutora. Aunque en ese tiempo Esdras era un chigüín, pero no se perdía las audiciones por la noche.

Recuerda con nostalgia aquella suave voz, la de su madre, que llegaba a través del radio transistor con la se dormía.

Ya cuando él fue creciendo también era parte de la radio y comenzó narrando partidos de fútbol, entre ellos, los del amado equipo sureño, Broncos de Choluteca.

Pese a que la pasaba bien en el mundo radial de su pueblo, decidió trasladarse a la capital -recuerda-, sus ojos le brillan antes de afirmar que fue difícil, pues le tocó vivir con unas tías en un cuarto en Comayagüela, a la par del Cine Hispano.

Apenas tenía 18 años cuando pisó la capital lleno de sueños empacados en una pequeña maleta, sin dinero para la comida, ni para el bus, y en vez de recibir apoyo, al llegar a la universidad le dijeron que mejor se regresara a su pueblo, porque ya habían suficientes periodistas, que ya no ocupaban más.

Confiesa que “dije yo…no, hombre… yo voy a salir adelante” y sin dejarse intimidar se fue a Audio Video, porque él hacía un programa deportivo en una radio de esa empresa en Choluteca, habló con Luis Edgardo “La Escopeta” Vallejo y le permitió practicar en deportes en Radio América.

Después le preguntó a Rodrigo Wong Arévalo si podía tener opción a un salario, pero le dijo que en deportes era difícil, que le podía abrir un espacio en el aeropuerto, fue donde dio los primeros pasos en prensa general.

Apenas le daban 75 lempiras para el transporte, con eso ajustaba para comer y estudiar hasta graduarse, porque nunca logró estar en una planilla recibiendo un salario como era debido.

Se graduó y consiguió irse a Estados Unidos a estudiar producción de radio y televisión, cuando regresó comenzó a trabajar en Abriendo Brecha con Rodrigo Wong Arévalo, donde le fue muy bien, al grado que fue el reportero mejor pagado de aquellos tiempos.

En esos años llegó su momento, porque viajó por los cinco continentes del mundo, entrevistó presidentes, primeros ministros, reyes, cubrió cumbres presidenciales e hizo las primeras transmisiones satelitales en televisión.

Ya con experiencia pasó a ser el conductor del noticiero estelar TN5, en un trato que hizo el extinto José Rafael Ferrari con Wong Arévalo, y como no tenían un presentador hombre, él paso a ser de los fundadores de uno noticieros estelares que aún se mantiene vigente en la televisión nacional.

Cholusat

Al ver que todos los países del mundo estaban pasando de la era analógica a la digital, decidió emprender con Cholusat Sur (“Cholu” quiere decir Choluteca, y “Sat” se refiere a las comunicaciones satelitales).

Justo cuando se acomoda el saco y muestra una leve sonrisa de satisfacción, afirma que él también fue de los pioneros en las transmisiones en vivo, los primeros visionados de las sesiones del Congreso fueron gracias a Cholusat, porque se instalaron sistemas de transmisión remoto en el Congreso, en Casa Presidencial, en el Hospital Escuela; donde se generaban noticias, ellos tenían enlaces.

Esto le da pie para afirmar que todos los proyectos que ha iniciado desde cero han sido altamente exitosos y ahora está incursionando en un proyecto nuevo, que comienza desde cero, que considera exitoso y lo demostrará el 28 de noviembre, cuando pretende dar la sorpresa con los resultados de las elecciones generales.

Propietarios de varios canales de televisión y estaciones de radios, Esdras con modestia afirma que es un emprendedor de las comunicaciones, nunca asumió un puesto como empresario o presidente de la junta directiva, esos cargos rimbombantes no van con él, porque sabe de dónde viene…viene del pueblo, de los mercados de Choluteca.

Esdras es padre de siete hijos, a todos los adora por igual, pero en este momento su pequeñito de cinco años se ha convertido en su más preciada adoración, exterioriza sin poder ocultar su orgullo de padre.

Con la enseñanza de los valores cristianos que le inculcaron en su infancia ha tratado de criar a sus hijos, aprendió a respetar a los adultos, a la mamá, a no incursionar en -lo que llamaba sus abuelos- los malos pasos.

Sus primeros tragos de alcohol y el buen habano los probó hasta que ya era grande, porque eso era prohibido en su familia y en su religión, mientras que la discoteca (sus primeros pasos de baile) la conoció cuando ya tenía las llaves del mundo en sus manos expone.

Antes de terminar la amena plática con EL HERALDO, Esdras mostró su oficina, porque al estudio del Canal 36 y de su amada radio La Catracha tenía prohibido entrar, debido a las secuelas del covid. Foto: Efraín Salgado / EL HERALDO.

Su mano derecha

Esdras Selim López Gatica tiene 35 años de edad y desde que nació ha estado a la par de su padre, apoyándolo en su empresa periodística y ahora como candidato presidencial de Nuevo Ruta.

Sin dudar un segundo, Selim -como es conocid-, en la entrevista con EL HERALDO califica al hombre que le dio la vida como tenaz, decidido, constante, congruente con lo que dice y con lo que actúa, tiene sus objetivos bien claros, es una luchador, un incansable trabajador y lo que se propone lo cumple.

Desde niño ha visto como su progenitor surgió de la nada, creció en el periodismo, rompiendo todo esquema y demostrando que la gente humilde, si es dedicada y constante en su trabajo puede salir adelante.

Con una sentida sinceridad, Selim afirma que como padre Esdras ha combinado todo: amor, rigor (...) se ha preocupado por todos sus siete hijos a pesar de ser de tres matrimonios diferentes, ha tenido la paciencia para educarlos a todos y la capacidad de adaptarse a la edad de cada uno.

“Tiene la paciencia, la tolerancia con todos nosotros y cuando tiene que ser severo lo es, bueno, todos los padres buscan eso, corregir a sus hijos, pero desde el punto de vista personal, porque no puedo hablar por el resto de mis hermanos, estoy agradecido porque fue alguien que entendió que a través de esta empresa familiar podía formarnos y nos ha permitido crecer en esta carrera fabulosa del periodismo”, expresó.

“En 22 años hemos aprendo a hacer callo (no ablandarse) a esa forma de querer criticarnos y decir que somos extorsionadores, que somos chantajistas, vendidos y un sinfín de adjetivos calificativos que no definen quienes somos”.

El propietario de Cholusat Sur junto a tres de sus siete hijos: Michelle, Esdras Ariel y Esdras Selim López Gatica (de izquierda a derecha). Foto: Cortesía.

La ruta a la política

Con una vida exitosa en los medios y unos hijos que han estado con él en todo tiempo, decidió meterse en política, motivado -asegura- por el expresidente Manuel “Mel” Zelaya en el Partido Libertad y Refundación (Libre).

Cuando “Mel” lo invitó lo pensó mucho tiempo, porque en lo menos que pensaba era en la política, lo que quería ser era periodista, pero “Mel” insistió hasta que lo enganchó y lo hizo con buen sucesos, se autocalifica.

Tanto así que se convirtió en vicepresidente de Libre, fue el diputado con mejores marcas en todo Honduras en Libre para las eleccions de 2013, fue subjefe de la bancada en el Congreso Nacional y tuvo los más grandes honores que alguien novel en política puede tener en tan corto tiempo.

“Por eso yo estoy agradecido con toda la militancia de Libre, que me permitió alcanzar esos honores que hasta hoy nadie los ha ganado”, manifiesta acomodándose para atrás en la silla.

Pero no todo fue color de rosa en Libre, ya que cuando decidió crear una corriente interna, no fue bien recibida (casi expulsado), entendió que tenía que tomar otras rutas y se fue a todo el país a recoger firmas y así surgió el partido número 11, aprobado por unanimidad de votos en el desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), ahora Consejo Nacional Electoral (CNE).

El candidato explica que la Nueva Ruta significa rumbo a una transformación autentica, porque eso es lo que necesita Honduras, eso se logra mediante tres ejes; el primero es recobrar el Estado de Derecho, que se respete la dignidad humana y que se respete la voluntad soberana del pueblo.

Deseoso de mostrar sus ideas para gobernar, calcula que en tres meses de gobierno, con la aplicación de los artículos 1 y 59 de la Constitución de la República, es más que suficiente para vencer los grandes males de la sociedad en Honduras.

Con tan solo eso, respetando la dignidad de los hondureños y el Estado de derecho, Honduras será un país con gente honesta, con corrupción e impunidad a cero, educación y salud al cien por ciento.

Así habría jueces justos, un Ministerio Públicos (MP) que investigaría a todo el que tenga que examinar y se crearía un ministerio anticorrupción que indague al presidente de la República, al magistrado titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la cabeza del Congreso Nacional, a todos los ministros, gerencias y direcciones, porque todos deben estar sometidos a la Ley.

Según sus cálculos, en tres meses, con solo retomar el Estado de derecho, Honduras alcanzaría los niveles más bajos de violencia, corrupción, robo, los más bajos en malversación de caudales públicos y en la apropiación ilícita de bienes, porque habría un Estado de derecho al que todos le temen.

Esdras está consiente que el proyecto de la Nueva Ruta no es fácil de venderlo, porque en tiempos de campaña la gente está acostumbraba a escuchar la arenga política, promesas de creación de trabajo, construcción de carreteras, salud y educación, pero los pilares fundamentales de donde emana la buena salud y educación es el Estado de derecho y el respeto a la dignidad humana, pero ese discurso es duro de vender.

Considera que no es un político calculador, porque tuvo la opción de crear el partido y aspirar a una diputación, que podría ser casi segura, pero como cabeza apostó por probar, y se fue a recorrer el país y a donde ha ido lo han recibido bien.

Tampoco ha pensado en hacer alianzas, a pesar de considerar que son buenas, ya que si todos los que están en oposición se aliaran harían la diferencia, pero el problema es que la clase política toda está permeada, “a todos nos gusta el poder”, y los que ya probaron el poder quieren quedarse allí y seguir allí.

Desde la perspectiva de la Nueva Ruta, el poder recae en el pueblo y estar en consonancia con el pueblo y no en consonancia con particulares.

Esdras asegura que no le tiene miedo a sus oponentes, porque la fortaleza de ellos está en los años de sus partidos, en el dinero que manejan y en la trayectoria de ellos, “pero nunca los he visto más arriba de nosotros, sino que los he visto como iguales”, constata.

Además, él como hombre de luchas tiene experiencia.

“Ya lo vivimos, dijeron que el noticiero Así se informa y que Cholusat Sur no iba durar cinco años, que no iba durar un año, que no iba durar nada, que era un medio de comunicación de relleno y mire 22 años después aquí seguimos y esa es una de las caracterizas de Esdras Amado López, todos los proyectos los hace para ganar…”, comentó su hijo.

Mediante la creatividad, las propuestas y las buenas estrategias, él ha hecho la diferencia y por eso acuñó una frase que la lleva a todas partes donde va, que dice -toma aire para pronunciarlo con firmeza-: “No es lo que tenemos, sino cómo lo usamos”.

Recuerda que en sus tiempos comenzó a trabajar con camaras pequeñas tipo VHS que vendía en Comayagüela y transmitía sin problema. Aunque sabe que hay calidad, equipo caro que trae calidad, la cuestión es cómo volver funcional todo lo que se tiene y mostrar la habilidad que se tiene para vencer la adversidad.

“Yo nunca me situé como pequeño, sino que como un gran soñador, que podía alcanzar medianamente lo que se puede alcanzar con la capacidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros”, expresa.

A pesar de todos sus planes, batallas y sueños, el covid-19 le enseñó que si él no está, el mundo no se detiene, entonces ahora trata de hacer las cosas sencillas, sin tomárselas muy enserio, “porque cuando uno se mete al frenesí de la vida, la vida se lo harta y se queda uno paralizado del corazón, encima de un escritorio, porque se afanó por la vida”.

Ahora sabe que si uno está en esta vida es por un designio y propósito de Dios, sin su voluntad no pasa nada.

Cuando se enfermó de covid-19, estuvo de tú a tú con la muerte, recordó. “Yo estuve al borde de la muerte, yo vi la muerte, yo conversé con la muerte, estuve incapacitado, no podía caminar, no podía ir al baño, dependía plenamente de mi esposa y de las enfermedad que me cuidaban”.

Ahí mostró murales con coberturas al Papa Benedicto XVI, fotos con el rey Felipe VI, con el expresidente Juan Manuel Santos de Colombia, con Rafael Correa de Ecuador, el humorista Eugenio Derbez y otras personalidades del mundo.

También tiene una galería del día cuando llegaron los militares después del golpe de Estado de 2009 a querer cerrarle la radio y el canal, a destruirle todo su equipo de transmisión... por todas esas batallas va su proyecto político, proclamó.