Las propuestas que plantea Esdras Amado López como candidato a la presidencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A poco más de dos meses para las elecciones generales en Honduras, los distintos aspirantes a la presidencia ya comenzaron a presentar sus propuestas de gobierno para ser considerados como la mejor opción por los electores.



Uno de los más recientes en difundir los posibles proyectos que desarrollaría en caso de llegar a ganar la contienda electoral fue Esdras Amado López, aspirante por el Partido Nueva Ruta.



El comunicador aseguró que su plan de gobierno parte desde tres ejes fundamentales: Recuperar el Estado de Derecho, devolver la dignidad humana al pueblo y respetar su voluntad.

Para ello, indicó que respetará las leyes vigentes en el país y la autonomía que cada poder del Estado debería tener, según lo contemplado en la Constitución de la República.



"No permitiremos que se violenten los derechos humanos al extremo de la humillación y el desprecio al pueblo", agregó, al tiempo que recalcó que no serán las cúpulas las que decidirán por el rumbo de la nación.



El político también enlistó algunos de sus "compromisos" con la población que decida depositar su confianza en él, primero aseguró que pretende recuperar los aeropuertos, puertos, la energía eléctrica, carreteras, el Correo Nacional, los servicios de internet y telefonía, las represas, entre otros entes y servicios que sostienen en gran parte la economía del país.

