Ernesto Paz Aguilar: 'Relaciones con China no son prioridad en la agenda de Libre'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una eventual relación diplomática con China continental no está dentro de las prioridades del próximo gobierno del partido Libertad y Refundación (Libre), adelantó el miércoles el excanciller Ernesto Paz Aguilar.



“Si nosotros por razones ideológicas nos vamos con China continental cometeríamos un error, Taiwán es un aliado nuestro desde hace ochenta años, debilitaríamos a un aliado y no ganaríamos gran cosa”, argumentó. “¿Qué nos va a ofrecer China continental? Nos va a ofrecer lo que le ofreció a El Salvador: 500 millones de dólares de cooperación no reembolsable y no resolvemos el problema”.



Lo que sí es prioridad en el nuevo gobierno es la readecuación de la deuda externa y lograrlo pasa por la voluntad política de Estados Unidos. Bajo este contexto “el próximo gobierno tiene que convertirse en el mejor aliado de los Estados Unidos en Centroamérica, le conviene a los Estados Unidos y le conviene a Honduras”, expresó Paz.

Reuniones

La agenda de la presidenta electa de la nación, Xiomara Castro, ya funciona bajo los parámetros de un Jefe de Estado y comenzó a reunirse con los diversos sectores buscando establecer canales de comunicación y buenas relaciones.

Sin tener aún una declaratoria oficial, pero con una ventaja irreversible, la ganadora del proceso electoral arrancó los cónclaves con la empresa privada, esto mediante la asignación de una comitiva que conformó Pedro Barquero, Héctor Zelaya, Hugo Noé Pino, Rebeca Santos y Marcio Sierra.

Los puntos torales que se abordaron en el primer acercamiento y que serán insignias bajo la administración Castro en aspectos económicos fue el análisis al Presupuesto General de la República en el año fiscal 2022, replanteamiento de la deuda externa y la inversión social.

