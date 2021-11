Voto joven puede definir el triunfo de un partido político en elecciones 2021

Haydi Carrasco

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hay un dicho que reza “los niños son el futuro de Honduras”; quienes lo dicen tienen toda la razón, sin embargo, hay un presente que están olvidando y que pueden definir ese futuro: los jóvenes.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que la juventud es comprendida por personas de entre 16 y 30 años, sin embargo, al hablar de los votantes la edad mínima para ejercer el sufragio en Honduras y la mayoría de países es 18 años.



Al cumplir 18 ya se considera que una persona es ciudadano, pero es hasta los 21 que se alcanza la mayoría de edad (según el Código de la niñez).



Solo en Honduras hay 2,013,055 jóvenes de 18 a 30 años aptos para ejercer el sufragio, de acuerdo con el censo que realizó el Registro Nacional de las Personas (RNP).

+: Apenas uno de cada tres candidatos políticos son mujeres



En el enrolamiento aparecen 5.5 millones de hondureños en total, es decir, que de los más de nueve millones solo 5.5 pueden elegir al próximo presidente, diputados y alcaldes.



Si hacemos un cálculo matemático y dividimos la cantidad de votantes jóvenes entre el total del censo, tenemos que cuatro de cada diez electores tienen entre 18 y 30 años (son jóvenes), contrario al 49% de adultos de 31 a 60 años y el 14% de adultos mayores, que tienen 61 años o más.



Para el analista político Miguel Cálix, estas características significan que “el voto joven puede darle vuelta a una elección”, así como también puede representar lo contrario porque “hay muchos jóvenes que no tienen ganas de ir a votar”, señaló.

+: Candidatos presidenciales cazaron votos en 17 de 18 departamentos de Honduras

Un voto de fe

Muy consciente de la importancia de su voto, pero desmotivado porque en su adolescencia ha observado que el “voto en Honduras tiene precio”, Eliézer forma parte de esos 1.9 millones de electores jóvenes.



Además, está dentro de un pequeño grupo de votantes que irán por primera vez a las urnas para elegir a las próximas autoridades.



Con sus ojos llenos de desesperanza, el joven se refirió a los casos en los que se le ha visto a políticos entregando dinero a los electores o cuando les prometen proyectos que al ganar nunca cumplen.

+: ¿A quién puede favorecer el voto rural?



Ese panorama lo ha hecho repensar sobre el mejor candidato, lo que no evitará que asista a las urnas porque está cansado de la “desmoralización que causa todo el historial político en el país”. Quiere un cambio.



En el país el 23% de los 1.9 millones de votantes jóvenes (los nacidos en 2001, 2002 y 2003) ejercerá el sufragio por primera vez este 28 de noviembre.



“El voto joven representa, si lo mides en función del padrón (electoral), un 10%; los nuevos votantes andan entre 10 y 12% y un 10 o 12% puede definir una elección. Esa es la importancia del voto joven”, explicó Cálix.

ES DE INTERÉS: ¿La alianza de Libre-Nasralla tiene los votos para derrotar al Partido Nacional?



De acuerdo con las cifras, analizadas por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, la cantidad de electores jóvenes aumenta a medida tienen más años, al menos hasta los 22. Por ejemplo, en el enrolamiento 150,953 personas que tenían 16, 17 y 18 años durante el enrolamiento podrán ejercer el sufragio el 28 de noviembre, pero si nos vamos a la cifra de los que tienen 20 hay unos 22 mil casos más (155,951).



Los números de votantes jóvenes van en ascenso hasta los 22 años, cuando de 174,854 electores pasa a 167,945 (los que tienen 23 años). De los que tienen 30, el RNP contabilizó un poco más de 134 mil.



Según el analista político Julio Navarro, este voto es muy importante para los partidos, pero la diferencia con el voto adulto es que es oculto.

+: Fotos reducidas y trenza a medias en papeleta de Francisco Morazán



¿Qué significa? El experto dijo que el elector joven ya no está condicionado por costumbres familiares y que al decidir por quién votar lo hace de acuerdo con lo que ve en las redes sociales o lo que dice su entorno; esto ocasiona que hasta el día de la elección no muestre favoritismo por algún partido.



“Los jóvenes no es que son inciertos para votar, sino que tienen en cierta manera un voto oculto que se manifiesta el día de la votación porque no son partidarios”, afirmó.



El abogado de profesión, Miguel Cálix también coincidió con este argumento, especialmente al mencionar que este grupo se caracteriza por renovar la masa electoral (renueva el sistema), no tiene ideología y muchos ni siquiera muestran interés por la política, pero los pocos que lo hacen son activistas.



“Se supone que en cada elección se incorporan de 500 mil a 600 mil electores nuevos, lo que explica la importancia”, afirmó.

+¿Qué es el TREP y cómo funcionará en las elecciones generales 2021?

Importancia

Casi el 40% de lo votantes son jóvenes, el 49% adultos y hay una mínima parte -no menos importante- de votantes que son adultos mayores.



Para los analistas el voto joven puede ser decisivo, especialmente para los partidos que atraen a más personas de 18 a 30 años.



De forma oficial, en Honduras no hay estadísticas que muestran qué tipo de voto atrae el Partido Nacional, Liberal o Libre, las tres fuerzas que acumulan la mayor masa electoral.



Para tratar de explicar un poco la importancia de los electores jóvenes, la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus tomó como referencia un estudio del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) sobre la intención de voto por partido y edad.

VEA: Consulta la planilla de diputados de tu departamento



El documento fue publicado en mayo de 2021 y refleja que la mitad de los encuestados de 18 a 30 años no sabía a ese momento por quién votarían o no respondieron.



Ese dato reafirma las opiniones de analistas que consideran el voto joven como el más indeciso entre todo el segmento poblacional.



En contraste con adultos y adultos mayores, considerados como un voto duro (siempre firme por el mismo partido).



En términos claros, un gran logro sería hacer que los jóvenes salgan este 28 de noviembre a votar.

VEA: Prohibido el manejo y traslado de armas antes y después de las elecciones en Honduras