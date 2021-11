Rixi Moncada dejó solo a Roberto Contreras y se fue a acto de mujeres

Rixi Moncada no participó en el pleno realizado de forma virtual. Foto: El Heraldo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El hecho de tener dos versiones tras la no participación en el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el que se decidió no inscribir a Roberto Contreras, deja en entredicho a la consejera propietaria Rixi Ramona Moncada Godoy.



La funcionaria alega que no recibió llamada alguna para integrarse a la sesión del pleno ni tampoco una convocatoria, sin embargo, el documento oficial del CNE indica que se le llamó tres veces para que se sumara a la reunión.



Luego Rixi Moncada emitió la versión de que se excusó porque tenía un compromiso.

“Yo recibí una convocatoria a sesión para las 10:30 de la mañana (del 2 de noviembre), yo planteé una petición al pleno en el sentido de que la sesión fuera presencial y pública para definir el caso del señor Roberto Contreras”, apuntó Moncada.



Al no tener una respuesta de la consejera Rixi Moncada, según las autoridades del CNE, decidieron convocar al consejero suplente Flavio Nájera.

Candidatura en el aire

La noticia de la no inscripción de Contreras se dio a conocer la mañana del miércoles, luego de que la entidad electoral sostuviera una reunión extraordinaria, desarrollada de manera virtual, donde Rixi Moncada no estuvo presente.

"Estoy sin aliento... es un ataque directo a Xiomara Castro de Zeleya... es un ataque directo del Partido Liberal y el Partido Nacional que se cruzaron en el camino para fraguar este ataque a la democracia", dijo Roberto Contreras tras enterarse a través de un medio de comunicación que no se había aprobado su inscripción.

Este fallo del pleno del CNE deja sin candidatua a la 'Alianza de Pueblo' en San Pedro Sula, provocando que el camino quede abierto para Armando Calidonio, candidato nacionalista, a la alcaldía de esta zona norte de Honduras. De continuar así, Calidonio iría solo a las urnas.

