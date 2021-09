Cacería de votos: Candidatos recorrieron Honduras para dar a conocer sus propuestas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los candidatos a la presidencia de Honduras continúan su proselitismo político en varios rincones del país, donde muestran sus propuestas para convencer a los compatriotas con miras a las elecciones del 28 de noviembre de 2021.



El líder del Partido Salvador de Honduras (PSH) y de la alianza Unidad Nacional Opositora de Honduras (UNOH), Salvador Nasralla, recorrió la zona centro-oriental del territorio, donde celebró el Día del Niño, compartió con sus simpatizantes e inauguró la sede de su partido en Siguatepeque.

Fortalecer el sistema de salud de Comayagua con la reconstrucción y dotación del hospital Santa Teresa de Jesús y de sus centros de salud, además de reconstruir el colegio León Alvarado, prometió Nasralla en Comayagua.



"Hoy (ayer) sábado 11 de septiembre hemos celebrado el día del niño en Comayagua junto a gran cantidad de personas conscientes de la realidad de Honduras y de que el único partido que ofrece un verdadero cambio es la unidad nacional opositora UNOH con el Partido Salvador De Honduras", escribió tras su visita.



Nasralla también visitó el mercado Lenca de Marcala, La Paz, donde compró varios objetos y prometió su apoyo a los emprendedores si se convierte en mandatario.

Por su parte, el candidato liberal, Yani Rosenthal, visitó Choluteca donde reunió a docenas de personas junto al alcalde Quintín Soriano y los candidatos a diputados de la Sultana del Sur.



"Hoy en Choluteca el Partido Liberal demostró nuevamente su pujanza. Paso a paso vamos uniendo y engrandeciendo. Gracias al alcalde Quintín Soriano, Yury Sabas y los candidatos a diputados", escribió Rosenthal.

He vivido lo que viven los Hondureños, se como el Gobierno Nacionalista ha humillado al pueblo negándole la atención y los servicios medicos. Pero no nos quedaremos en el lamento, no les agacharemos la cabeza, vamos a sacarlos del gobierno. No merecen gobernar. #ElCambioDeLaGente pic.twitter.com/Fsc26hY2Hc