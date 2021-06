Hay extranjeros y hondureños sin DNI en las planillas electorales

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las autoridades electorales inhabilitarán a los extranjeros que se infiltraron en las planillas y a los hondureños que no aparecen en el censo nacional electoral porque no tramitaron a tiempo su nueva tarjeta de identidad o DNI. Los naturalizados en Honduras tienen derecho a elegir pero no a ser electos aún y cuando tengan muchos años de residir en el país. En la revisión de las planillas electorales de los 11 partidos que no participaron en las primarias y las 34 candidaturas independientes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) detectó centenares de inconsistencias que tienen que ser corregidas.

En el caso de los independientes se les dio plazo para el sábado a las 12:00 de la noche y a los partidos hasta el martes a esta misma hora, informó el consejero suplente Flavio Nájera. No se sabe por qué los candidatos que no acreditaron su identidad no se enrolaron en su momento. Algunos seguramente tuvieron problemas con las inconsistencias detectadas por las cuadrillas del Registro Nacional de las Personas (RNP) y que están en proceso de corrección.

el #CNE notificó a los partidos politicos y candidaturas independientes las inconsistencias en su documentación presentada para inscribirse. Tienen el término establecido en ley para subsanarlas. Ausentes representantes del PAC y PSH. pic.twitter.com/FQJVu86dLY — CNE_HONDURAS (@CneHonduras) June 23, 2021

El candidato presidencial de la Alianza Nacional Opositora (UNO), Salvador Nasralla, se presentó el miércoles al Consejo Nacional Electoral (CNE) para hablar con los consejeros sobre las generales de las inconsistencias. Reconoció que en su partido hay gente que no cuenta con su tarjeta de identidad, pero “tienen plazo para presentarla esta semana porque si no la sacan hay que cambiarlas por otras personas”.

Por su parte, Lenín Rodas, diputado del partido Unificación Democrática (UD), informó que su institución fue notificada de que sumó a 111 candidatos que no tienen su tarjeta de identidad —incluyendo a uno de los designados presidenciales— y cinco aspirantes a diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

