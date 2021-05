Salvador Nasralla sigue en contienda electoral, solo fue sombrerazo

Faustino Ordóñez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El presidenciable Salvador Nasralla nunca pensó en privado abandonar su lucha política.

Si en algún momento lo dijo ante los medios de comunicación fue una expresión más para cobrar notoriedad y mandar un mensaje de rechazo a la nueva Ley Electoral que no le garantiza a su partido representación ante las Juntas Receptoras de Votos.

“Salvador Nasralla sí va a participar en las generales, pero vamos a hacer valer nuestro derecho de estar ahí, vamos a librar la batalla desde ahora para que ese derecho no sea conculcado”, dijo su principal asesor, Julio Larios, al programa Telenoticias. “Esa Ley (Electoral) es inconstitucional, vamos a hacer que la ley se cumpla”, dijo el político.



El nuevo cuerpo jurídico aprobado la noche del martes por el Congreso Nacional dice que las mesas receptoras de votos estarán integradas por representantes de los partidos que más votos sacaron en las últimas elecciones primarias. Es decir, los partidos Nacional, Liberal y Libertad y Refundación (Libre).

Ley Electoral ya entró en vigencia

La nueva Ley Electoral entró en vigencia a partir de este jueves, al haberse publicado en el Diario Oficial La Gaceta. El decreto legislativo 35-2021 contentivo de esta normativa, se promulgó en el Diario Oficial de la República en la edición 35,610, según confirmaron fuentes en el Congreso Nacional.



El instrumento jurídico consta de 328 artículos y regirá al Consejo Nacional Electoral (CNE) que desde enero de 2019 carecía de su propia ley.



La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de 2004 queda derogada y se anula parcialmente el decreto 71-2019 referente a la Ley especial para la selección y el nombramiento de autoridades electorales, atribuciones, competencias y prohibiciones en cuanto al órgano electoral en todas aquellas disposiciones que regulan aspectos que se opongan o se han incorporado en la nueva Ley Electoral de Honduras, de acuerdo con el artículo 327.

