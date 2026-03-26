Tasa de interés para vivienda baja 3.24% en la banca y se ubica en 12% en promedio

Tegucigalpa, Honduras.-Una buena noticia para los hondureños que sueñan con tener una vivienda. La tasa de interés para préstamos hipotecarios en moneda nacional -lempiras- oscila entre 11.5% y 12% en el sistema bancario privado nacional. Así lo confirma Rodrigo Membreño, primer vicepresidente de Banca de Consumo de Banco Ficohsa.Esa tasa ha bajado en los últimos 12 meses, según informes del Banco Central de Honduras (BCH), al reducirse de 15.61% a 12.37% en el periodo febrero 2025-febrero 2026, con una reducción interanual de 3.24%. Las tasas más baratas para créditos hipotecarios en el sistema financiero corresponden al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) con 4% para vivienda social -hasta 1.3 millones de lempiras- y de 7% para vivienda clase media -hasta L4,000,000.00-. En el caso del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), la tasa oscila entre 10% y 12.13%, el que varía según el nivel de ingreso del afiliado.

Se estima que el déficit habitacional en Honduras ronda 1.6 millones de unidades habitacionales. De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de 2025, el número de viviendas en el país es de 2,767,868. La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) revela que la liquidez en la banca privada ascendió a 177,985 millones de lempiras. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) señala que el saldo de la cartera en propiedad raíz es de 150,122.9 millones de lempiras a enero de 2026, distribuidos en 93,093 créditos, con una tasa ponderada de 11.36% y una tasa promedio de 11.64%.

Condiciones

Para Membreño, las condiciones en Honduras para acceder a un préstamo hipotecario son favorables: bajas tasas de interés, disponibilidad de recursos y la capacidad de la banca para atender las solicitudes de crédito en menor tiempo. Recuerda que la tasa de interés llegó al 18%, no obstante, en la actualidad oscilan entre 11.5% y 12% con fondos propios. En ese sentido dijo que Banco Ficohsa ofrece un equipo de profesionales para responder a la demanda de préstamos en el mercado nacional, así como en Estados Unidos y en España. No obstante, señala que el préstamo hipotecario no solo es una baja tasa de interés, hay otros factores a considerar como los tiempos de respuesta, los que en Ficohsa se resuelven en menos de 15 días. Además, señala que ellos han reducido los trámites para los préstamos hipotecarios y son menos engorrosos.