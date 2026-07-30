¿Subió o bajó? Así está el precio del dólar para este viernes 31 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El precio de la divisa estadounidense registró un leve incremento para este viernes 31 de julio de 2026, según lo indica el reporte diario emitido por el Banco Central de Honduras (BCH).

Según la entidad, el dólar se cotizó este día en 26.7935 lempiras para la compra y en 26.9275 lempiras para la venta, cifras que reflejan el comportamiento del mercado cambiario hondureño en la jornada.

Al comparar con el precio registrado el 30 de julio, cuando la compra se ubicó en 26.7932 lempiras y la venta en 26.9272 lempiras, se observa un aumento mínimo tanto en la compra como en la venta de la moneda estadounidense.

En el caso de la compra, la variación entre ambos días fue de apenas 0.0003 lempiras, mientras que en la venta el incremento también fue de 0.0003 lempiras, lo que evidencia una relativa estabilidad en el tipo de cambio de un día para otro.

El Banco Central actualiza de lunes a viernes el comportamiento del mercado cambiario en Honduras como base para las transacciones comerciales, financieras y de remesas que se realizan diariamente en el país.