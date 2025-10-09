Sedecoas e IHMA, instituciones que han ejecutado menos del 30% de fondos

Tegucigalpa, Honduras.- De las 113 instituciones públicas, hay dos que reflejan la menor ejecución presupuestaria a la fecha, por debajo del 30%.

Se trata de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) y el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), constató EL HERALDO con base a datos de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

La asignación inicial de Sedecoas fue de 1,805.8 millones de lempiras, sin embargo, se le disminuyó 139 millones de lempiras, quedándole L1,666.8 millones, de los que ha erogado apenas 21.5% equivalente a 357.8 millones de lempiras.

En el caso del IHMA fue objeto de una ampliación presupuestaria de 3.7 millones de lempiras y ahora dispone de 339.3 millones de lempiras con un gasto de L97.6 millones o 28.7%.

EL HERALDO informó que la Presidencia de la República es el único órgano representativo del Poder Ejecutivo que ejecutó la totalidad de la partida para el presente ejercicio fiscal que sumó 602 millones de lempiras.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

A 435,429.1 millones de lempiras asciende el Presupuesto General de la República 2025, reflejando un crecimiento de 4,521.3 millones de lempiras y una erogación del 64.5%, es decir L280,777.9 millones.