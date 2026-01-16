Precio del dólar hoy 16 de enero: lempira se devalúa nuevamente

Tegucigalpa, Honduras.- Para este viernes 16 de enero de 2026, el tipo de cambio de referencia en la subasta de divisas del Banco Central de Honduras (BCH) se fijó en L26.4308 para la compra y L26.5630 para la venta, reflejando un leve aumento respecto al cierre del pasado jueves 15 de enero de 2026, cuando se cotizó en L26.4173 y L26.5494, respectivamente. La variación representa un encarecimiento de 0.0135 diezmilésima en la compra y 0.0136 diezmilésimas en la venta, manteniendo el deslizamiento sostenido del lempira frente al dólar en las últimas semanas.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

El tipo de cambio de compra indica el valor al que los bancos y casas de cambio adquieren dólares de los clientes (agentes económicos y personas), mientras que el tipo de venta es el precio al que venden la divisa a los demandantes (importadores y personas). La diferencia entre el precio de compra y venta, que es equivalente al 0.05%, se conoce como comisión cambiaria y es aplicada por el Banco Central de Honduras.

¿Dónde y por qué comprar dólares en Honduras?