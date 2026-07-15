Precio de la compra y venta del dólar para este jueves 16 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar en Honduras registró una leve variación para este jueves 16 de julio, de acuerdo con la actualización del Banco Central de Honduras (BCH).

El precio de compra del dólar se estableció en 26.7649 lempiras para este jueves, mientras que el pasado miércoles se cotizó en 26.7580 lempiras.

Esto representa un incremento de 0.0069 centavos de lempira en el precio de compra.