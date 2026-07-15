  1. Inicio
  2. · Economía

Precio de la compra y venta del dólar para este jueves 16 de julio en Honduras

El Banco Central de Honduras actualizó el tipo de cambio del dólar para este jueves 16 de julio, registrando una ligera variación tanto en el precio de compra como en el de venta

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 18:18
Precio de la compra y venta del dólar para este jueves 16 de julio en Honduras

El Banco Central de Honduras informó los nuevos valores para la compra y venta de la moneda estadounidense.

 Foto: Canva-referencia

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar en Honduras registró una leve variación para este jueves 16 de julio, de acuerdo con la actualización del Banco Central de Honduras (BCH).

El precio de compra del dólar se estableció en 26.7649 lempiras para este jueves, mientras que el pasado miércoles se cotizó en 26.7580 lempiras.

Esto representa un incremento de 0.0069 centavos de lempira en el precio de compra.

¿Sube o baja? El dólar cambia su precio este miércoles en Honduras, según el BCH

La variación significa que las personas o empresas que reciben dólares y los venden al sistema financiero obtendrán más centavos por cada dólar entregado.

En cuanto al precio de venta, el dólar se cotizará este jueves 16 de julio en 26.8987 lempiras, mientras que el miércoles se ubicó en 26.8918 lempiras.

La diferencia es de 0.0069 centavos de lempira al alza.

¿Sube o baja? Así varía el precio del dólar para este martes 14 de julio

Este aumento beneficia a quienes venden dólares al sistema financiero, pues reciben una mayor cantidad de lempiras por sus divisas; sin embargo, perjudica a quienes compran dólares, debido a que deben pagar un poco más por adquirir la moneda estadounidense.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias