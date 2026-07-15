Precio de la compra y venta del dólar para este jueves 16 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar en Honduras registró una leve variación para este jueves 16 de julio, de acuerdo con la actualización del Banco Central de Honduras (BCH).
El precio de compra del dólar se estableció en 26.7649 lempiras para este jueves, mientras que el pasado miércoles se cotizó en 26.7580 lempiras.
Esto representa un incremento de 0.0069 centavos de lempira en el precio de compra.
La variación significa que las personas o empresas que reciben dólares y los venden al sistema financiero obtendrán más centavos por cada dólar entregado.
En cuanto al precio de venta, el dólar se cotizará este jueves 16 de julio en 26.8987 lempiras, mientras que el miércoles se ubicó en 26.8918 lempiras.
La diferencia es de 0.0069 centavos de lempira al alza.
Este aumento beneficia a quienes venden dólares al sistema financiero, pues reciben una mayor cantidad de lempiras por sus divisas; sin embargo, perjudica a quienes compran dólares, debido a que deben pagar un poco más por adquirir la moneda estadounidense.