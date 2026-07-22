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Precio de la compra y venta del dólar para este miércoles 22 de julio en Honduras

El Banco Central de Honduras actualizó el tipo de cambio para este 22 de julio con un aumento en los precios de compra y venta del dólar

  • Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 00:00
Precio de la compra y venta del dólar para este miércoles 22 de julio en Honduras

El Banco Central publica cada jornada los valores oficiales de compra y venta, los cuales sirven de referencia para las operaciones cambiarias autorizadas en el país.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar registró un aumento este miércoles -22 de julio- en Honduras, de acuerdo con la actualización diaria del tipo de cambio publicada por el Banco Central de Honduras (BCH).

El valor de compra de la moneda estadounidense quedó establecido en L26.7744, según la nueva actualización, luego de cotizarse el día anterior en L26.7638, una diferencia de + L0.0106.

En tanto, el precio de venta se fijó en L26.9083 para la jornada de este miércoles, luego de cotizarse el día anterior en L26.8976.

¿Cuánto bajó la tasa de interés activa en la banca privada de Honduras?

El nuevo cambio representa un ligero aumento de +L0.0107 respecto a la jornada previa.

El aumento en ambos valores implica que tanto la compra como la venta de dólares presentan una variación al alza, manteniendo la tendencia de cambios diarios que registra el mercado cambiario nacional.

¿Cuáles serán los nuevos plazos para repatriación de divisas en Honduras?

El BCH actualiza diariamente el tipo de cambio mediante el mecanismo establecido para el mercado cambiario de Honduras.

La cotización responde al comportamiento de la oferta y la demanda de divisas, así como a las operaciones realizadas dentro del sistema financiero nacional.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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