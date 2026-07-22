Precio de la compra y venta del dólar para este miércoles 22 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar registró un aumento este miércoles -22 de julio- en Honduras, de acuerdo con la actualización diaria del tipo de cambio publicada por el Banco Central de Honduras (BCH).

El valor de compra de la moneda estadounidense quedó establecido en L26.7744, según la nueva actualización, luego de cotizarse el día anterior en L26.7638, una diferencia de + L0.0106.

En tanto, el precio de venta se fijó en L26.9083 para la jornada de este miércoles, luego de cotizarse el día anterior en L26.8976.