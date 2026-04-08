Petróleo de Texas se desploma por debajo de 93 dólares, tras alto el fuego en Irán

Nueva York, Estados Unidos.- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se desplomó este miércoles un 18,08 %, hasta los 92,52 dólares el barril, después del alto el fuego de dos semanas en Irán, que supondrá la apertura del estrecho de Ormuz, por donde fluye la quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE. UU., restaban 20,42 dólares con respecto al cierre del día anterior.

De acuerdo con CNBC, el WTI podría registrar su mayor caída diaria desde el 27 de abril de 2020 si cierra con un descenso superior al 14,52 %. Trump declaró que el alto el fuego de dos semanas estaba sujeto a que Irán aceptara una apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz.