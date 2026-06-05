Entre L30 y L35 es el alza interanual del bono educativo 2026 Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los empleados que ganan el salario mínimo en su mayoría reciben un bono educativo como beneficio laboral.
En el 2026 se definieron los montos de esta compensación anual otorgada tanto en el sector público como privado por rama de actividad económica.
Pero, ¿de cuánto fue el aumento interanual del bono educativo respecto a 2025?
EL HERALDO comparó los montos del referido beneficio establecidos por la Dirección General de Salarios de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS).
En la fecha posterior a la primera prueba, ya sea bimestral o trimestral practicada a los estudiantes se hará efectivo el pago del bono educativo cuando se reciba el salario inmediato posterior, de conformidad al artículo 10 del acuerdo ejecutivo STSS 154-2000.
A los padres de familia con hijos en edad escolar matriculados en los niveles de kínder, primaria al igual que secundaria aplica este bono.
Montos
El bono educativo para este año oscila entre 1,764.14 lempiras y 2,138.68 lempiras.
La menor cantidad de este beneficio se estipuló para las empresas en las que laboran de 16 a 20 trabajadores dedicados a la agricultura, silvicultura, caza y pesca, es decir 1,764.14 lempiras y que hace un año fue de 1,734.14 lempiras, una variación de L30.
Mientras que de L2,103.68 a L2,138.68 pasó esta compensación en su nivel más alto, una diferencia de 35 lempiras que se reciben en las empresas con 151 trabajadores en adelante de la industria manufacturera, construcción, incluyendo comercio al por mayor y menor.
Aunque las remuneraciones base de establecimientos financieros, bienes inmuebles suelen ser las más elevados en el territorio hondureño, para este derecho laboral comprenden de 1,857.20 lempiras a 2,039.75 lempiras.
Para las empresas acogidas a la Ley de Zonas Libres, el bono educativo 2026 asciende a 1,748.56 lempiras.
El costo de un kit escolar básico para este período de 12 meses se cotizó entre L65 a L229.