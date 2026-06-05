Entre L30 y L35 es el alza interanual del bono educativo 2026 Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los empleados que ganan el salario mínimo en su mayoría reciben un bono educativo como beneficio laboral.

En el 2026 se definieron los montos de esta compensación anual otorgada tanto en el sector público como privado por rama de actividad económica.

Pero, ¿de cuánto fue el aumento interanual del bono educativo respecto a 2025?

EL HERALDO comparó los montos del referido beneficio establecidos por la Dirección General de Salarios de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS).

En la fecha posterior a la primera prueba, ya sea bimestral o trimestral practicada a los estudiantes se hará efectivo el pago del bono educativo cuando se reciba el salario inmediato posterior, de conformidad al artículo 10 del acuerdo ejecutivo STSS 154-2000.

A los padres de familia con hijos en edad escolar matriculados en los niveles de kínder, primaria al igual que secundaria aplica este bono.