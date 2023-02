‘La inversión tiene desafíos en energía y con la inseguridad en cumplir las leyes’: Jacqueline Foglia

¿Cuál es el panorama para las inversiones de Honduras durante el 2023?

El panorama para el 2023 se mira un poco más positivo que el 2022, no tremendamente porque ciertos factores que nos afectaron el año pasado continúan todavía siendo una piedra en el zapato, al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania no se le mira una terminación pronta y es una situación que afecta la economía nacional; otro son las tensiones entre Estados Unidos y China que pone una afectación a la economía global y se mira más precaución de parte de los inversionistas y también de las personas que compran artículos, entonces al no comprar no se pueden producir tantas cosas y bajan las inversiones.

¿Considera que hay mayor competitividad e incentivos en el país para atraer capital extranjero?