Gabinete de inversión y comité del subsector eléctrico sin resultados

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque fueron creados a través de decretos ejecutivos, son órganos que no reflejan resultados mucho menos cambios.

Se trata del Gabinete Sectorial para la Coordinación, Gestión y Transparencia de la Inversión Pública (GCGTIP) al igual que el comité interinstitucional de coordinación y apoyo a la política financiera del subsector eléctrico.

EL HERALDO informó que a través del PCM 02-2024 surgió el nuevo gabinete de gobierno que evaluaría el impacto así como el valor de los proyectos priorizados.

"Tendrá a su cargo la coordinación, al igual que la adecuada gestión con índices internacionales de transparencia de todos los proyectos de inversión pública en infraestructura", subraya el artículo uno del decreto vigente desde el 6 de marzo pasado.

La Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (Sedespa), Dirección de Gestión por Resultados (Diger), incluyendo la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLCC) integran el GCGTIP que es coordinado por la Secretaría de Finanzas (Sefin).

De los 82,300 millones de lempiras vigentes en el Programa de Inversión Pública (PIP) apenas se ha ejecutado 32,798.6 millones de lempiras equivalentes al 39.9%.

En el caso del subsector de obras públicas y transporte, la inversión a la fecha suma el 35.2%, es decir, L1,231.4 millones de L3,502 millones.