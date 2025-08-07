Gabinete de inversión y comité del subsector eléctrico sin resultados

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque fueron creados a través de decretos ejecutivos, son órganos que no reflejan resultados mucho menos cambios.
Se trata del Gabinete Sectorial para la Coordinación, Gestión y Transparencia de la Inversión Pública (GCGTIP) al igual que el comité interinstitucional de coordinación y apoyo a la política financiera del subsector eléctrico.
EL HERALDO informó que a través del PCM 02-2024 surgió el nuevo gabinete de gobierno que evaluaría el impacto así como el valor de los proyectos priorizados.
"Tendrá a su cargo la coordinación, al igual que la adecuada gestión con índices internacionales de transparencia de todos los proyectos de inversión pública en infraestructura", subraya el artículo uno del decreto vigente desde el 6 de marzo pasado.
La Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (Sedespa), Dirección de Gestión por Resultados (Diger), incluyendo la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLCC) integran el GCGTIP que es coordinado por la Secretaría de Finanzas (Sefin).
De los 82,300 millones de lempiras vigentes en el Programa de Inversión Pública (PIP) apenas se ha ejecutado 32,798.6 millones de lempiras equivalentes al 39.9%.
En el caso del subsector de obras públicas y transporte, la inversión a la fecha suma el 35.2%, es decir, L1,231.4 millones de L3,502 millones.
Sin avances
El comité interinstitucional de coordinación y apoyo a la política financiera del subsector eléctrico es otra delegación que tampoco registra avances, pese a que su creación data de noviembre de 2024 mediante el PCM 38-2024.
Los funcionarios o titulares de alto nivel a quien se designen por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Secretaría de Energía (Sen), la Secretaría de la Presidencia, hasta de Finanzas integrarán el referido comité.
Una participación como asesores permanentes con voz, pero sin voto, tendrán autoridades o funcionarios del Banco Central de Honduras (BCH) y de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Las finalidades del comité interinstitucional van desde apoyar a la ENEE en el análisis de las políticas financieras relacionadas al subsector eléctrico, al igual que colaborar con el proceso de rescate financiero de la estatal.
Sin embargo, los perjuicios de la estatal eléctrica sobrepasaron el 35% a febrero pasado, que implicaron 3,541.4 millones de lempiras con una multiplicidad de actores involucrados.
Buenas intenciones
"El propósito de la creación de ambos órganos es bueno porque se pretende que exista una mejor coordinación en la toma de decisiones, sin embargo, al igual que en muchas leyes y comités que se han aprobado a lo largo de los años solo se queda en buenas intenciones o se hace solo para cumplir con alguna condicionalidad de los organismos multilaterales de crédito", mencionó a EL HERALDO la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo.
Otros analistas consultados por este rotativo coincidieron que estos decretos ejecutivos terminan obedeciendo a políticas también decisiones fallidas por no darle seguimiento mucho menos la importancia que ameritan.
"A agilizar los niveles de ejecución de la inversión productiva por parte del gobierno, ya que se realizarían proyectos necesarios para la población, se generarían empleos y ayudaría a los hogares a tener algunos ingresos", exhortó Castillo.