Más de 200 personas participan en cumbre sobre empresas familiares en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 200 emprendedores hondureños participaron en el Family Business Summit (Cumbre de la Empresa Familiar), un evento organizado este jueves -1 de octubre- por Grupo Financiero Ficohsa, con el patrocinio de EL HERALDO, E&N y otras empresas.
La actividad tuvo como objetivo ampliar los conocimientos de los empresarios sobre la gestión y la sucesión de los negocios familiares, con el propósito de contribuir a su continuidad a través de las siguientes generaciones.
Durante el encuentro, tres panelistas de México, Argentina y Colombia abordaron temas relacionados con la imagen corporativa, la identidad y la confianza, así como la transición de la administración y la gestión de una empresa a las nuevas generaciones.
En el contexto económico que enfrenta Honduras, mantener una empresa en funcionamiento representa un desafío. Este reto puede ser mayor en los negocios familiares, donde, además de las dificultades económicas, pueden surgir conflictos relacionados con el poder, el ego, la codicia, la envidia y la necesidad de aprobación, según los expertos.
El 75% de las empresas familiares hondureñas que realizan el traspaso de una generación a otra desaparecen del mercado, afirmó Germán Castañeda, vicepresidente de Comunicación Corporativa de Grupo Ficohsa.
Castañeda expuso tres aspectos que considera fundamentales para garantizar la continuidad de estos negocios: la preparación, la confianza y la planificación.
Destacó que la preparación no debe improvisarse al momento de realizar un cambio en la dirección de la empresa, al igual, la importancia de confiar en que las nuevas generaciones podrán desempeñar una buena gestión, incluso mejor que la anterior.
Finalmente, subrayó que contar con un plan estructurado es fundamental para garantizar la continuidad del negocio.
Por su parte, el conferencista argentino Martín Quirós describió a los empresarios como “héroes, ya que se enfrentan a problemas cotidianos de la economía como la inflación, cambios en la política, entre otros... son personas pragmáticas que toman decisiones y pasan a la acción”.
Escenario nacional
El Grupo Ficohsa, es un ejemplo de transición generacional en la dirección de una empresa. La institución financiera ha pasado por tres generaciones familiares y se ha consolidado como una de las entidades financieras del país, tras la gestión de Camilo Átala, iniciada en 1994.
Diego Lladó, director de ALTAG, explicó que ocho de cada diez negocios nuevos son de origen familiar y contribuyen a generar ingresos y empleo. Sin embargo, señaló que alrededor del 20% de estas empresas no logra llegar a una segunda generación dentro de la familia.
Asimismo, aseguró que Honduras es uno de los países de América Latina con mayor presencia de empresas familiares, mientras que en otros países de la región estas representan alrededor de seis de cada diez empresas.
Lladó destacó que esta es la primera edición del Family Business Summit en Honduras y manifestó su expectativa de regresar al país para ofrecer nuevos talleres relacionados con las empresas familiares.