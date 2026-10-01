Más de 200 personas participan en cumbre sobre empresas familiares en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 200 emprendedores hondureños participaron en el Family Business Summit (Cumbre de la Empresa Familiar), un evento organizado este jueves -1 de octubre- por Grupo Financiero Ficohsa, con el patrocinio de EL HERALDO, E&N y otras empresas.

La actividad tuvo como objetivo ampliar los conocimientos de los empresarios sobre la gestión y la sucesión de los negocios familiares, con el propósito de contribuir a su continuidad a través de las siguientes generaciones.

Durante el encuentro, tres panelistas de México, Argentina y Colombia abordaron temas relacionados con la imagen corporativa, la identidad y la confianza, así como la transición de la administración y la gestión de una empresa a las nuevas generaciones.

En el contexto económico que enfrenta Honduras, mantener una empresa en funcionamiento representa un desafío. Este reto puede ser mayor en los negocios familiares, donde, además de las dificultades económicas, pueden surgir conflictos relacionados con el poder, el ego, la codicia, la envidia y la necesidad de aprobación, según los expertos.

El 75% de las empresas familiares hondureñas que realizan el traspaso de una generación a otra desaparecen del mercado, afirmó Germán Castañeda, vicepresidente de Comunicación Corporativa de Grupo Ficohsa.

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Castañeda expuso tres aspectos que considera fundamentales para garantizar la continuidad de estos negocios: la preparación, la confianza y la planificación.

Destacó que la preparación no debe improvisarse al momento de realizar un cambio en la dirección de la empresa, al igual, la importancia de confiar en que las nuevas generaciones podrán desempeñar una buena gestión, incluso mejor que la anterior.

Finalmente, subrayó que contar con un plan estructurado es fundamental para garantizar la continuidad del negocio.

Por su parte, el conferencista argentino Martín Quirós describió a los empresarios como “héroes, ya que se enfrentan a problemas cotidianos de la economía como la inflación, cambios en la política, entre otros... son personas pragmáticas que toman decisiones y pasan a la acción”.