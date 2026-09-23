Dólar en Honduras: precio de compra y venta para este jueves 24 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar registró un leve incremento este jueves 24 de septiembre, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
La tasa de compra se ubicó en L26.8842, mientras que la de venta alcanzó L27.0186.
En comparación con el miércoles 23 de septiembre, cuando el dólar se cotizó en L26.8808 para la compra y L27.0152 para la venta, ambas tasas aumentaron L0.0034.
¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?
La tasa de compra corresponde al valor de referencia para la adquisición de dólares, mientras que la tasa de venta establece el precio de la divisa cuando esta es ofrecida a quienes necesitan realizar operaciones en moneda extranjera.
La diferencia entre ambas tasas forma parte de la estructura del mercado cambiario y permite establecer los valores de referencia para las operaciones de compra y venta de divisas.
La evolución del dólar durante la semana
El tipo de cambio mostró variaciones durante los primeros cuatro días hábiles de la semana.
El lunes 21 de septiembre se ubicó en L26.8904 para la compra y L27.0249 para la venta.
El martes bajó a L26.8862 y L27.0206, respectivamente, mientras que el miércoles descendió a L26.8808 y L27.0152.
Este jueves, el dólar registró un repunte de L0.0034 en ambas tasas respecto al miércoles. Frente al lunes, la compra acumula una reducción de L0.0062 y la venta de L0.0063.