Dólar en Honduras: precio de compra y venta para este jueves 24 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar registró un leve incremento este jueves 24 de septiembre, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). La tasa de compra se ubicó en L26.8842, mientras que la de venta alcanzó L27.0186. En comparación con el miércoles 23 de septiembre, cuando el dólar se cotizó en L26.8808 para la compra y L27.0152 para la venta, ambas tasas aumentaron L0.0034.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

La tasa de compra corresponde al valor de referencia para la adquisición de dólares, mientras que la tasa de venta establece el precio de la divisa cuando esta es ofrecida a quienes necesitan realizar operaciones en moneda extranjera. La diferencia entre ambas tasas forma parte de la estructura del mercado cambiario y permite establecer los valores de referencia para las operaciones de compra y venta de divisas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La evolución del dólar durante la semana