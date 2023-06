Descargas en El Cajón sin respetar el manual pasan factura a abonados de energía

Hartos de no poder cocinar, cargar sus aparatos o realizar sus trabajos, han decidido bloquear las calles en protesta para que dejen de ocurrir los apagones de hasta 12 horas que los hacen vivir en penumbra y que, según ellos, los expone a un mayor riesgo ante la criminalidad.

“Lamentamos que el año pasado se haya botado agua en El Cajón, porque estaba en 282 metros sobre el nivel del mar (msnm), no había llegado ni a 285 msnm, como lo establece el manual de operación”, recordó Miguel Aguilar, presidente del sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

A finales de 2022 EL HERALDO denunció que una descarga hecha en El Cajón fue realizada sin seguir los parámetros indicados en el manual establecido, pues el nivel en las reservas todavía no ameritaba una descarga y seis meses después la crisis actual vendría a confirmar lo que se temía.

Aguilar dijo que ,aunque le advirtieron que el agua serviría para amortiguar la actual crisis, el ministro de la Secretaría de Energía ( Sen ), Erick Tejada, no escuchó las recomendaciones, comprometiendo ahora la potencia en el sistema de distribución.

El presidente del sindicato de la ENEE detalló, además, que el nivel máximo de la represa es de 290 msnm, pero lo óptimo es que esté entre 285 y 288, sin embargo, su nivel está cada día más bajo y no se prevé que la situación mejore en el corto plazo.

EL HERALDO intentó contactar a Tejada, pero hasta la hora de publicación de este artículo no había contestado las llamadas. Sin embargo, el pasado 1 de junio se refirió a la problemática de los racionamientos en el programa Frente a Frente.

Y aunque Tejada, quien también es gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), dijo recientemente que en la actualidad “la mayoría de fallas que se están presentando en el sistema no son por déficit de generación, son por fallas en la red de distribución, pues ya ha llovido”, desde el sindicato afirman que las lluvias no han sido suficientes y temen que no vayan a serlo en las siguientes semanas.