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¿Cuáles son las actividades económicas que concentran más informalidad?

El empleo informal es una problemática global y Honduras es uno de los países con mayor nivel en la región, según la OIT

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 10:25
¿Cuáles son las actividades económicas que concentran más informalidad?

Más de dos millones de hondureños tuvieron problemas de empleo en el 2025, de los que casi 1.7 millones de personas estaban subempleadas.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La informalidad laboral es una problemática global y Honduras es uno de los países en la región con mayor nivel.

Pero, ¿de qué se trata lo que también se conoce como empleo informal?

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), consiste en una relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social y carece de prestaciones relacionadas con el empleo.

En sectores de baja productividad y alta intensidad de mano de obra suele concentrarse más la informalidad laboral en actividades económicas.

Los cotizantes a la seguridad social en el territorio hondureño sumaron 915,222 al cierre de 2025, reflejando un crecimiento promedio anual de 2.7% durante la última década, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) destacó en una publicación que frente a una población ocupada de 4,075,415 personas implica que más de tres millones de trabajadores no cuentan con cobertura de seguridad social y evidencia una informalidad laboral cercana al 78%.

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Ramas

En 2025, cinco actividades económicas concentraron el 73% de la informalidad medida a través del subempleo visible e invisible, informó la OIT.

Detalla que "el comercio lidera con 26%, seguido por industria manufacturera (15%), agricultura (14%) y construcción (13%). Hoteles y restaurantes aportan el 6%".

"Esta alta concentración refleja que la informalidad se focaliza en sectores con menor productividad y limitada capacidad de generar empleo formal", consideró el Cohep.

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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