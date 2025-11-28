¿Cuáles serán las alzas y las rebajas en los combustibles para este 1 de diciembre?

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios al consumidor de los combustibles inician diciembre con variaciones mixtas en el mercado hondureño. Así lo anunció hoy viernes la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) de la Secretaría de Energía (Sen).
La gasolina superior de 95 octanos y el diésel aumentarán entre 12 y 75 centavos por galón en las estaciones de servicio de la capital de la República. La gasolina regular de 91 octanos, el querosene y el gas licuado vehicular bajarán entre 11 y 25 centavos por galón.
Esas variaciones mixtas responden a las cotizaciones de los refinados en el mercado internacional, sobre todo en la bolsa mercantil de Nueva York, y al comportamiento del Tipo de Cambio de Referencia (TCR) del lempira respecto al dólar.
La nueva estructura de precios entra en vigor este lunes 1 de diciembre a partir de las 6:00 de la mañana en más de 700 estaciones gasolineras autorizadas para operar en el territorio hondureño.
Nuevos precios
Los consumidores de gasolina superior pagarán 103.33 lempiras por galón en las estaciones que operan en Tegucigalpa y Comayagüela, con un alza de 12 centavos.
El precio vigente es de 103.21 lempiras por galón.
El diésel es el segundo derivado del petróleo que sube al pasar de 90.38 a 91.13 lempiras el galón, con un incremento de 75 centavos.
El aumento en este derivado se aplicó el 50%, ya que la otra mitad es absorbida por el subsidio que otorga el gobierno.
No obstante, la gasolina regular reportará un descuento al pasar de 95.68 a 95.57 lempiras por galón, equivalente a 11 centavos menos, de acuerdo con la estructura semanal aprobada por la Secretaría de Energía.
Para la querosina la rebaja es de 25 centavos y, por ende, el costo en bomba variará de 80.58 a 80.33 lempiras por galón, o sea 25 centavos menos. El gas licuado vehicular disminuirá 16 centavos, lo que permitirá que el galón se reduzca de 44.79 a 44.63 lempiras.
El sexto refinado de consumo masivo en Honduras es el gas licuado propano o LPG como se le conoce, sin embargo, el precio al consumidor está congelado desde finales de febrero de 2022: en Tegucigalpa y Comayagüela se cotiza en 238.13 lempiras el cilindro de 25 libras, mientras que en San Pedro Sula se cotiza en L216.99.