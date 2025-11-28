¿Cuáles serán las alzas y las rebajas en los combustibles para este 1 de diciembre?

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios al consumidor de los combustibles inician diciembre con variaciones mixtas en el mercado hondureño. Así lo anunció hoy viernes la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) de la Secretaría de Energía (Sen).

La gasolina superior de 95 octanos y el diésel aumentarán entre 12 y 75 centavos por galón en las estaciones de servicio de la capital de la República. La gasolina regular de 91 octanos, el querosene y el gas licuado vehicular bajarán entre 11 y 25 centavos por galón.

Esas variaciones mixtas responden a las cotizaciones de los refinados en el mercado internacional, sobre todo en la bolsa mercantil de Nueva York, y al comportamiento del Tipo de Cambio de Referencia (TCR) del lempira respecto al dólar.

La nueva estructura de precios entra en vigor este lunes 1 de diciembre a partir de las 6:00 de la mañana en más de 700 estaciones gasolineras autorizadas para operar en el territorio hondureño.