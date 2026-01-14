¿Cuál es el mes del año que más camarón cultivado exporta Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- La exportación de camarón cultivado reporta variaciones mixtas en el año. No obstante, de los 12 meses, agosto es el que mejores resultados registra en sus principales indicadores: producción y exportación.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), el volumen exportado ascendió a 68,915,947 libras en 2025. Sin embargo, el 25.27% fue exportado en agosto, equivalente a 17,418,463 libras.

Javier Amador, director ejecutivo de la Andah, dijo que hay varios factores que explican que agosto es el mes de mayor exportación y el más importante es que la mayoría de fincas camaroneras siembran entre abril y mayo. Agrega que la cosecha de camarón cultivado tarda entre 90 y 120 días para alcanzar de 16 a 20 gramos.