¿Cuál es el mes del año que más camarón cultivado exporta Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- La exportación de camarón cultivado reporta variaciones mixtas en el año. No obstante, de los 12 meses, agosto es el que mejores resultados registra en sus principales indicadores: producción y exportación.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), el volumen exportado ascendió a 68,915,947 libras en 2025. Sin embargo, el 25.27% fue exportado en agosto, equivalente a 17,418,463 libras.
Javier Amador, director ejecutivo de la Andah, dijo que hay varios factores que explican que agosto es el mes de mayor exportación y el más importante es que la mayoría de fincas camaroneras siembran entre abril y mayo. Agrega que la cosecha de camarón cultivado tarda entre 90 y 120 días para alcanzar de 16 a 20 gramos.
El informe de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras destaca que hay otros meses del año que también reportan cifras halagadoras, por ejemplo enero (de 2025) cuando se exportaron 13,216,969 libras y octubre con 12,288,016.
En enero, agosto y octubre del año pasado, las exportaciones de esos tres meses sumaron 42,923,448 libras, equivalente a 62.28%. No obstante, los meses con menos exportaciones el año anterior fueron junio con 4,740,324 libras, mayo con 4,877,813 y abril con 4,880,017 libras.
El informe de la Andah destaca que los volúmenes exportados en agosto 2024 fueron menores con 16,538,156 libras, pero la cifra más alta en los últimos cuatro años corresponde a 2022 con 23,033,929 libras y 2023 con 21,860,534.
En el bienio 2024-2025, el volumen anual exportado creció de 63,680,419 a 68,915,947 libras, con un crecimiento de 5,235,528 libras, equivalente a 8.22%. Los dos principales mercados fueron la Unión Europea con 26,328,651 libras (38.20% del total) y México con 26,193,017 libras (38%).